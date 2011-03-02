احداث فرودگاه مطالبه اصلی مردم بروجرد / عدم اجرای مصوبه نیروگاه

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وضعیت اجرای مصوبات دولت در شهرستان بروجرد، گفت: فرودگاه بروجرد یکی از این مصوبات است که هنوز عملیاتی نشده و به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم در انتظار توجه ویژه دولت است.