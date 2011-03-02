احداث فرودگاه مطالبه اصلی مردم بروجرد / عدم اجرای مصوبه نیروگاه

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به مطالبات مردم شهرستان بروجرد از رئیس جمهور اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم مردم شهرستان بروجرد ایجاد فرودگاه این شهرستان است.
وی با بیان اینکه ایجاد فرودگاه شهرستان بروجرد جزء مصوبات سفر دوم هیئت دولت به لرستان است خاطر نشان کرد: در حال حاضر همه کارهای مقدماتی ایجاد این فرودگاه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ارزیابی های کارشناسی در راستای جانمایی فرودگاه بروجرد توسط کارشناسان صورت گرفته است عنوان کرد: در حال حاضر فرودگاه بروجرد آماده آغاز عملیات اجرایی است.
رئیس کمیسون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما و مردم شهر بروجرد از رئیس جمهور انتظار داریم که دستور دهند تا هر چه سریع تر عملیات اجرایی فرودگاه شهرستان بروجرد در دستور کار قرار گیرد.
بروجردی با با اشاره به دیگر مطالبه مردم شهرستان بروجرد از رئیس جمهور بیان داشت: ایجاد راه آهن بروجرد نیز از دیگر مطالبات مردم این شهرستان از رئیس جمهوری است.
وی با اشاره به وضعیت اجرایی مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به این شهرستان یادآور شد: مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به این شهرستان یا در دست اجرا است یا به پایان رسیده است.
نماینده مردم شهرستان بروجرد با اشاره مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در این شهرستان که هنوز جنبه عملیاتی پیدا نکرده است، خاطر نشان کرد: ایجاد نیروگاه 500 مگاواتی یکی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت است که متاسفانه تاکنون جنبه عملیاتی پیدا نکرده است.
بروجردی با اشاره به وضعیت مصوبه سد های شهرستان بروجرد نیز عنوان کرد: متاسفانه کمبود اعتبارات در این زمینه موجب شده که عملیات ساخت پروژه های سد سازی در این شهرستان به کندی صورت گیرد.
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