آتش سوزی جنگلها در مازندران سیاسی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران به مناسبت هفته منابع طبیعی افزود: جنگلهای شمال کشور از هر حیث با ارزش بوده و به ویژه از نظر خالص بودن و مسائل ژنتیکی بعضی از گونه ها متعلق به این منطقه است.

وی با اشاره به شناسایی 236 نوع گونه درختچه توسط مرکز تحقیقات کشور اظهار داشت:‌ هنوز گونه های ناشناخته بسیاری در شمال کشور وجود دارد که ارزش شناسایی دارند.

نوبخت یادآور شد:‌ در مجموع هر عنصر طبیعی یا غیر طبیعی که در طبیعت تغییر ایجاد کند از دیدگاه علم اکولوژی تخریب نامیده می شود.

وی با بیان اینکه دلایل مختلفی در تخریب جنگلهای شمال وجود دارند، تصریح کرد: ارزشهای اکولوژی منابع ملی در شمال کشور بیشتر از ارزش اقتصادی آن است.

نوبخت با اشاره به اینکه هر هکتار جنگل در سال دو و نیم تن اکسیژن تولید می کند، گفت: قیمت کپسول های دو کیلویی اکسیژن 2500 تومان است.

وی با بیان اینکه برخی استان ها در سال جاری با مشکل گرد و غبار مواجه بودند، خاطرنشان کرد:‌ هر هکتار جنگل 68 تن گرد و غبار را در خود جذب می کند.

نوبخت با اشاره به اینکه از سال 84 تا سال 88 حدود هزار و 284 هکتار زمین برای توسعه استان از حوزه منابع طبیعی ساری واگذار شده یادآور شد:‌از سال 88 تا 11 ماهه امسال هزار و 156 هکتار در قالب 120 فقره تقاضا داشتیم که با 24 درصد از این موارد موافقت و با 18 درصد هم مخالفت شده و بقیه تقاضا ها در دست بررسی هستند.

وی در خصوص آمار خلع ید در سال 88 و 89 گفت:‌ در سال 88 یگان حفاظت بددون حکم قضایی 532 فقره و در 11 ماهه امسال 565 فقره خلع ید شده که با 16 درصد افزایش مواجه بودیم.

نوبخت در رابطه با آمار خلع ید با حکم قضایی افزود:‌در سال 88 بیش از 58 هکتار و در سال جاری بیش از 78 هکتار زمین با حکم قضایی توسط یگان حفاظت خلع ید شده است.

وی با بیان اینکه در سال 88 به میزان هفت هزا رو 957 اصله درخت و درختچه قطع شد اظهار داشت :‌ میزان قطع درخت و درختچه در 11 ماهه امسال با هفت درصد کاهش به هفت هزار و 332 اصله رسیده است.

نوبخت با اشاره به اینکه در سال گذشته 16 فقره آتش سوزی در حدود 54 هکتار از جنگل های استان اتفاق افتاد تصریح کرد:‌میزان آتش سوزی در سال جاری به 217 فقره افزایش یافت که بیش از 494 هکتار را شامل می شد.

وی با بیان اینکه علت آتش سوزی ها در سال جاری، یک پدیده علمی در کل دنیا است که پدیده ای چهار ساله بوده و در سال آینده به اوج می رسد افزود:‌ تابستان سال گذشته حدود 70 روز بازندگی اتفاق نیفتاد و فصل خزان که حداقل د.ماه به طول می انجامد امسال حدود 10 روز انجام شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران با اشاره به اینکه در خزان امسال بارندگی نداشتیم یادآور شد:‌ به یکباره لاشبرگ ها افزایش یافت که به عنوان یک مواد سوختنی بسیار مناسب باعث آتش سوزی شد که در برخی مواقع نقش باروت و بنزین را ایفا می کرد و این پدیده از ذلایل آتش سوزی در جنگل های شمال کشور بود.

وی با بیان اینکه عوامل انسانی عمدی و غیرعمدی هم می تواند باعث آتش سوزی شده باشد تصریح کرد:‌به دلیل اینکه این حجم از آتش سوزی در مدت زمانی محدود برای نخستین بار اتفاق افتاد می توان دلایل مختلفی را برای آن متصور شد اما ما فکر نمی کنیم این آتش سوزی ها دلایل سیاسی داشته باشد.

نوبخت با اشاره به اینکه هنوز در کل استان یک هلی کوپتر برای اطفاء حریق نداریم گفت:‌آتش سوزی ها بعضا در مناطقی بود که انسان نمی توانست به هیچ طریقی در آن شرایز توپوگرافی و شیب وارد مسیر شود.

وی، بزرگترین مشکل منابع طبیعی را پایین بودن سرانه نیروهای حفاظتی عنوان کرد و افزود:‌ تعداد نیروهای حفاظتی ما با استانداردهای بین الملیل فاصله زیادی دارد و متاسفانه نیروهای ما در حال ریزش هستند و تاکنون در این حوزه اداره کل منابع طبیعی شمال کشور جذب نیرو نداشته است.

نوبخت با اشاره به اینکه طبق استانداردهای بین المللی در هر هکتار یک نیروی حفاظتی و در هر پنج هزار هکتار یک ناظر جنگلداری و یک کمک ناظر باید فعالیت کنند خاطرنشان کرد:‌در حوزه منابع طبیعی مازندران برای هر 9 هزار و 600 هکتار یک نیروی حفاظتی و برای هر 15 هزار هکتار یک ناظر بدون کمک ناظر داریم.

نوبخت افزود: ‌پس از کارهای کارشناسی و تعیین میزان دقیق ارزش ریالی پرونده ها و با حمایت دستگاه قضایی استان با متخلفان برخورد کرده و در صورتی که دستگاه قضایی تشخیص دهد اسامی این افراد از طریق رسانه ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر پرونده در مکان های مختلف ، متفاوت بوده و یک پرونده هزار و 800 متری حدود پنج میلیارد تومان ارزش داشته یادآور شد:‌ در این زمینه با هیچکس تعارف نداشته و با متخلفان چه افراد عادی یا مسئول جامعه به صورت قاطع برخورد می کنیم و حتی اگر برادر و فرزندم هم متخلف باشند با آنها برخورد می کنم.