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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

چاپ مجموعه آثار سعدی به زبان ترکمنی

چاپ مجموعه آثار سعدی به زبان ترکمنی

کتاب "مجموعه آثار سعدی" ترجمه دکتر رحمان رجب‌اف به زبان ترکمنی در ترکمنستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی کشورمان این کتاب را در راستای معرفی هر چه بیشتر مفاخر و بزرگان شعر و ادب فارسی و آثار ماندگار نثر و نظم به مخاطبان خارجی، چاپ و منتشر کرده است.

در کشور ترکمنستان، شعرا و نویسندگان مشهور ایرانی مانند فردوسی، حافظ، و سعدی طرفداران بسیار زیادی دارند. زنده‌یاد "رحمان رجب‌اف"  هم به‌دلیل علاقه قلبی به اشعار سعدی شیرازی، آثار او را به زبان ترکمنی ترجمه و در نشریات ترکمنستان منتشر کرد و آنچنان که نقل می شود یکی از آرزوهای قلبی او این بوده است که این سلسله مقالات در قالب کتابی جمع آوری و چاپ شود.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اجازه  و همکاری همسر وی که تنها وارث این مترجم و پژوهشگر است، اقدام به جمع آوری ، تنظیم و چاپ مجموعه آن مقالات در قالب یک کتاب کرده است.

کتاب "مجموعه آثار سعدی" دارای 268 صفحه که گزیده‌ای از اشعار و نثر نوشته‌های گلستان و بوستان و قصائد و غزلیات سعدی را در بر می‌گیرد توسط انتشارات بین المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به چاپ رسیده است.
 

کد مطلب 1265274

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