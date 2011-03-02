چاپ مجموعه آثار سعدی به زبان ترکمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی کشورمان این کتاب را در راستای معرفی هر چه بیشتر مفاخر و بزرگان شعر و ادب فارسی و آثار ماندگار نثر و نظم به مخاطبان خارجی، چاپ و منتشر کرده است.

در کشور ترکمنستان، شعرا و نویسندگان مشهور ایرانی مانند فردوسی، حافظ، و سعدی طرفداران بسیار زیادی دارند. زنده‌یاد "رحمان رجب‌اف" هم به‌دلیل علاقه قلبی به اشعار سعدی شیرازی، آثار او را به زبان ترکمنی ترجمه و در نشریات ترکمنستان منتشر کرد و آنچنان که نقل می شود یکی از آرزوهای قلبی او این بوده است که این سلسله مقالات در قالب کتابی جمع آوری و چاپ شود.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اجازه و همکاری همسر وی که تنها وارث این مترجم و پژوهشگر است، اقدام به جمع آوری ، تنظیم و چاپ مجموعه آن مقالات در قالب یک کتاب کرده است.

کتاب "مجموعه آثار سعدی" دارای 268 صفحه که گزیده‌ای از اشعار و نثر نوشته‌های گلستان و بوستان و قصائد و غزلیات سعدی را در بر می‌گیرد توسط انتشارات بین المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به چاپ رسیده است.

