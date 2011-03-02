موفقیت هدفمندی یارانه ها مستلزم توجه به مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم دلخوش با اشاره به برنامه های موثر مدیریت شهری برخی از شهرهای کشور، شهرداری تهران را دارای عملکرد درخشان در ارائه خدمت به مردم توصیف کرد که با حمایت از آن می توان بیش از همیشه امیدوار به حل بخش زیادی از مشکلات پایتخت شد.

وی با اشاره به الگوگیری شهرداریهای شهرهای دیگر کشور از شهرداری تهران، مشکل فقدان منابع پایدار مناسب را یادآور شد و بر همین اساس و نیز نظر به عملکرد موفق برخی از شهرداری ها همچون شهرداری تهران، حمایت از آن ها را ضروری و یکی از برنامه های همیشگی مجلس عنوان کرد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: هدفمندی یارانه ها، موضوعی است که می خواهد شرایط اقتصادی کشور و رفاه شهروندان را بهبود ببخشد. در این حال نباید نسبت به شهرداریها که می توانند با خدمات موثر خود به کمک موفقیت این طرح بیایند، بی توجه بود و سهم مناسبی را برایشان قائل نشد.

وی خواستار توجه دولت به وظایف خود در قبال مدیریت شهری شد و گفت: در حالی که همه ما به موفقیت هدفمند سازی یارانه ها می اندیشیم، باید از توانمندیهای مدیریت شهری، که مخصوصا در تهران، توانمندی خود را در معرض دید شهروندان و حتی جهانیان قرار داده است، به نحو مناسب استفاده کنیم و این مستلزم توجه به شرایط بودجه ای و اعتباری آنهاست.