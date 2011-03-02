به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مراسم افتتاحیه مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان کشور، جام نامجو، که روز سه شنبه برگزار شد فدراسیون وزنه برداری از جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و فعالان وزنه برداری استان گیلان و سراسر کشور با اهدای لوح تقدیر و قاب خاتم تجلیل کرد.



این مراسم در حضور جمع کثیری از ورزشدوستان استان گیلان و مسئولان شهرستان رشت در سالن زیبای محمود نامجو طی دو بخش برگزار شد. بخش نخست به تجلیل از پیشکسوتان، قهرمانان و فعالان وزنه برداری استان گیلان اختصاص داشت و بخش دوم تجلیل از قهرمانان پیشکسوت و بزرگ وزنه برداری ایران بود.

احمد علیدوست، سید محمود رضایی مومنی، امان الله امانی، ابوالقاسم ظهوری، ابراهیم عظیمیان، هادی بردبار، غلامعلی والامنش، حسین شفیعی، کاشانچی لنگرودی، فریدون بابایی، عطاء الله پورجوادی، فرخ بهبودی، اصغر ابراهیمی، اکبر خورشیدی، رمضان منفرد و محمدرضا پزشکیان 16 پیشکسوت، قهرمان و فعال وزنه برداری استان گیلان بودند که هدایای خود را از دست حسین رضازاده، رئیس فدراسیون وزنه برداری، روح الله قهرمانی چابک استاندار گیلان، رضا محمدی اصل، مدیرکل تربیت بدنی استان و محمود مباحی، رئیس هیئت وزنه برداری گیلان دریافت کردند.



در ادامه این مراسم از چهره های ماندگار وزنه برداری ایران که تعدادی از آنها همدوره های مرحوم نامجو بودند نیز با اهدای لوح و قاب خاتم تقدیر شد. در بخش افتخارآفرینانی چون میررسول رئیسی، علی میرزایی، محمد نصیری، ابراهیم پوردژم، بهمن مطلق، نورالله رحمتی، اکبر عبودیت و کوروش باقری با تشویق حاضران در سالن روی تخته آمدند تا یاد و خاطره روزهای قهرمانی برای تک تک آنها زنده شود.



استاندار گیلان همچنین به پاس سال ها خدمت صادقانه پیشکسوتان وزنه برداری به تمام کسانی که در مراسم افتتاحیه جام نامجو، توسط فدراسیون وزنه برداری مورد تجلیل قرار گرفتند یک سکه بهار آزادی هدیه کرد.