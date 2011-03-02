غرق شدن پایه سکوی نفتی در خلیج فارس عمدی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت فلات قاره ایران در گزارشی اعلام کرد: این جکت پس از اتمام عملیات ساخت و بارگیری بر روی بارج، به محل نصب منتقل و پس از شناورسازی در فاصله یک کیلومتری موقعیت نصب، آماده برپاسازی گردید، ولی به دلیل شرایط نامساعد جوی در محل تنگه هرمز و بروز امواج سهمگین، عمودی نمودن جکت در موقعیت نصب غیرممکن شد.

این گزارش با تاکید بر اینکه عملیات ساخت، نصب و راه اندازی این جکت درحوزه مسوولیت پیمانکار داخلی آن بوده و تاکنون جکت مذکور به شرکت نفت فلات قاره ایران تحویل نگردیده است، یادآور می‌شود: به دلیل وقوع شرایط خاص جغرافیایی گروه تخصصی نصب تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ایجاد خسارت به جکت یاد شده، آن را در نزدیکی محل نصب، به کف بستر دریا هدایت کنند تا در شرایط جوی مساعد در اولین فرصت ممکن ادامه عملیات به صورت ایمن فراهم گردد.

شرکت نفت فلات قاره صتریح کرد: کار هدایت جکت به بستر دریا یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارت به سازه فولادی جکت بوده و طی یک برنامه‌ ریزی فنی صورت گرفته هدایت جکت به عمق آب در48 ساعت انجام پذیرفته است، به همین دلیل آنچه از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان غرق شدن این جکت مطرح می‌گردد از نظر فنی فاقد اعتبار است.

تیم تخصصی و فنی از سوی شرکت پیمانکار داخلی در حال حاضر مشغول انجام آخرین بررسی‌های فنی و مطالعاتی است و قطعا با مساعد شدن شرایط آب و هوایی در اولین فرصت مناسب جوی، کار شناورسازی مجدد این جکت و نصب آن در محل میدان نفتی هنگام انجام خواهد شد.

بعد از اجرای عملیات نصب جکت مذکور، دکل حفاری بر روی آن مستقر و از اوایل سال 90 برای اجرای عملیات افزایش تولید 30 هزار بشکه‌ای میدان نفتی مشترک هنگام مشغول به کار خواهد شد.

شرکت نفت فلات قاره ایران از رسانه‌ها و کارشناسان درخواست کرده است تا نسبت به مسائل فنی با دید کارشناسی اظهارنظر کرده و از روایت‌های شتاب‌زده پرهیز کنند.