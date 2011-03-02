احداث گنجینه صنعت نفت در مسجد سلیمان 86 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، صفر علی رئیسی از پیشرفت 86 درصدی احداث گنجینه تاریخی صنعت نفت در مسجد سلیمان و محوطه سازی اطراف ساختمان موزه خبر داد و گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه در مراحل ابتدایی حدود چهار میلیارد تومان بوده است.

رئیسی ادامه داد: نصب ترانسفورماتورهای برق، مربوط به پروژه احداث گنجیه تاریخی صنعت نفت نیز با همکاری اداره برق مسجد سلیمان در حال اجرا است که هم اکنون 30 درصد پیشرفت دارد و 700 میلیون تومان هم اعتبار برای نصب ترانسفورماتورها در نظر گرفته شده است.



وی به اقدامهای انجام شده نفت برای عمران و نوسازی مسجد سلیمان اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات 100 سالگی صنعت نفت سه هزار و 270 میلیارد ریال اعتبار برای عمران و آبادانی مسجد سلیمان در نظر گرفته شده که این اعتبار در قالب اجرای پروژه های زیر ساختی در مسجد سلیمان هزینه می شود.



رئیسی در مورد احداث واحد بهره برداری نمک زادیی هفت شهیدان مسجد سلیمان گفت: هدف از اجرای این پروژه، جمع آوری و فرآورش نفت شیرین و نفت نمکی از میدان های لالی، مسجد سلیمان، پر سیاه، زیلایی و کارون است.



وی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ناظر پروژه احداث واحد بهره برداری هفت شهیدان مسجد سلیمان است، اظهار داشت: نوع سیستم و مکانیزم فنی (مکانیزم جدا سازی آب از نفت) که در این واحد نمکزادیی استفاده می شود روش جدیدی است که برای نخستین بار در ایران از این روش استفاده می شود.



رئیسی حجم تزریق روزانه گاز به میدان هفتگل را حدود 20 میلیون فوت مکعب اعلام کرد و گفت: این تزریق به منظور حفظ تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت از مخازن انجام می شود.



وی اظهار داشت: هم اکنون در حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان حدود 100 حلقه چاه فعال، 250 حلقه چاه غیر فعال 9 واحد بهره برداری و یک ایستگاه تزریق گاز وجود دارد.