پذیرش دانشجوی بدون کنکور دکتری در 3 رشته دانشگاه یاسوج

اردوان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: از طریق یک مصاحبه داخلی که دانشگاه میان متقاضیان برگزار می کند و براساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه یاسوج پذیرفته می شوند.

وی افزود: برخی مستندات علمی از جمله سوابق آموزشی، علمی، سابقه تدریس، مقالات علمی و تحقیقی که در آزمون سازمان سنجش ملاک گزینش به شمار نمی آید به عنوان نمره کل قبولی داوطلبان دکتری در دانشگاه یاسوج محسوب می شود.

رئیس دانشگاه یاسوج در ارتباط با رشته هایی که این دانشگاه در آنها دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری می پذیرد، اظهار داشت: دانشگاه یاسوج در گرایش های شیمی عالی، معدنی و شیمی تجزیه رشته شیمی اقدام به پذیرش دانشجوی نمونه دکتری می کند.

به گفته ارژنگ به ازای هر دو دانشجوی دکتری، یک دانشجوی استعداد درخشان در سه گرایش تحصیلی مذکور پذیرش می شوند.



