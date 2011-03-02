مهمترین مطالبه مردم لرستان از دولت اشتغال است

محمد رضا ملکشاهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به مطالبات مردم استان لرستان از رئیس جمهوری، اظهار داشت: مهمترین مطالبه مردم این شهرستان از رئیس جمهور ایجاد اشتغال برای جوانان است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در زمینه اشتغال جوانان در استان لرستان و شهرستان خرم آباد مشکلات فراوانی وجود دارد، خاطر نشان کرد: ما امیدواریم که رئیس جمهوری با حضور در استان لرستان زمینه رفع این مشکل را فراهم کند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس با بیان اینکه خوشبختانه در چند سال اخیر قدم های موثری در زمینه ایجاد اشتغال در استان برداشته شده است، عنوان کرد: این اقدامات باید مطلوبتر از گذشته و به صورت عملیاتی استمرار داشته باشد.

ملکشاهی راد با تاکید بر توجه ویزه دولت به لرستان، عنوان کرد: هیئت دولت و رئیس جمهوری آمادگی بسیاری برای توسعه و خدمت به مردم لرستان دارد.

وی ادامه داد: نمایندگان استان نیز با همدلی، تلاش خود را برای معطوف کردن توجه دولت به این استان انجام داده اند.