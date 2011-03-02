140 دوره آموزشی در دانشگاه آزاد علی آباد برگزار شد

محسن ملک محمدی در گفتگو با خبرگار مهر در گرگان افزود: اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند.

وی با بیان این مطلب که آموزش منابع انسانی از سیاست های هر سازمانی محسوب می شود ، آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه‌ریزی برای ارتقاء مهارتهای فردی و ارتباطات را یکی از فاکتورهای اساسی برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی عنوان کرد.

ملک محمدی افزود: دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد علی آباد کتول از سال82 فعالیت خود را آغازنموده و تاکنون توانسته است با بهره گیری از اساتید مجرب نسبت به برگزاری بیش از 140 دوره آموزشی در راستای بهبود عملکرد منابع انسانی اقدام کرد.

وی این تعداد دوره آموزشی را معادل 141 هزار نفر ساعت اعلام کرد که در مجموع 77 دوره برای کارکنان، 53 دوره برای اعضای هیئت علمی و 10 دوره برای مدیران را شامل می شود.