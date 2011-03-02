همایش "یک روز، یک عکاس" در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این همایش با حضور "کریم ملک مدنی" پنجشنبه 12 اسفند جاری و با موضوع زیبایی شناسی در عکاسی مستند در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار خواهد شد.

کریم ملک مدنی متولد 1337 و عضو انجمن عکاسان انگلستان و مدرس عکاسی رشته معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان است.

از آثار وی می توان به مجموعه عکس "روز وصل دوستداران" ویژه گرامی داشت ورود آزادگان سرافراز گیلانی به استان و همچنین مجموعه عکس " ماسوله" شامل عکس هایی از شهر تاریخی و توریستی ماسوله اشاره کرد که از سوی انتشارات ایلیا به چاپ رسیده است.

همایش "یک روز، یک عکاس" توسط انجمن هنر عکاسی استان با همکاری اداره امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ساعت 16:30 روز پنجشنبه 12 اسفندماه سال جاری در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می شود.