شش ماه ممنوع المصاحبه و 15 میلیون تومان جریمه نقدی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال کمیته انضباطی اعلام کرد حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها مطالبی را مطرح کرد که این اظهارات برخلاف آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بوده که بر این اساس وی به مدت 6 ماه از تاریخ 10 اسفندماه از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با فوتبال و فوتسال منع و به پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

حسین شمس روز ششم اسفندماه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود: " آنطور که از شواهد امر برمی آید مسئولان سازمان تربیت بدنی تمایلی ندارند تا من سرمربی تیم ملی باشم به همین خاطر از جانب فدراسیون فوتبال و آقای کفاشیان اقدامی برای تمدید قرارداد من صورت نمی گیرد."