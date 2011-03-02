به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران که سه‌شنبه شب در نخستین دیدار از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم الهلال عربستان به برتری رسید، ساعت 15 امروز به وقت محلی راهی جده عربستان شده تا پس از هماهنگی‌های لازم، این شهر را به مقصد مدینه منوره و مکه مکرمه ترک کند.

اعضای تیم فوتبال سپاهان به دلیل زمان اندک نمی‌توانند دیدار امشب تیم‌های فوتبال الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران را که در شهر جده برگزار می‌شود، از نزدیک تماشا کنند.

طبق هماهنگی‌های صورت گرفته کاروان این تیم اصفهانی پس از انجام اعمال عمره مفرده عصر فردا پنجشنبه به بحرین می‌رود و با پرواز مستقیم منامه - اصفهان به این شهر باز می‌گردد و ساعت 11 وارد فرودگاه بهشتی اصفهان می‌شود.