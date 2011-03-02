50 درصد طلاقهای جامعه ناشی از ناتوانی جنسی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن قادری ظهر چهارشنبه درهمایش علمی ناتوانی جنسی در مردان و زنان در ساری گفت: عوامل عروقی، هورمونی و عصبی در ناتوانی جنسی تاثیرگذار هستند.

وی با اشاره به میزان اثرگذاری عوامل سایکولوژی در ناتوانی جنسی اظهار داشت:‌ این مسئله اهمیت فراوانی در ناتوانی جنسی دارد.

قادری با بیان اینکه برخی بیماری ها مانند دیابت در این حوزه تاثیرگذار هستند یادآور شد: بیماری دیابت حدود 50 تا 60 درصد در ناتوانی جنسی تاثیرگذار است.

این متخصص ارولوژی، شایع ترین سن ناتوانی جنسی را دهه سوم تا چهارم زندگی عنوان کرد و افزود: این بیماری از همین دوره ها به تدریج افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه مسائل مختلف هر جامعه می تواند سن ناتوانی جنسی را کاهش دهد خاطرنشان کرد: آمارها در این زمینه پایین نبوده و آمارهای غیررسمی رقم بالایی را نشان می دهند.

رئیس انجمن ارولوژی شاخه طبرستان با بیان اینکه آگاهی مردم نسبت به این مسئله کم است و کمتر به عنوان بیماری به آن نگاه می کنند گفت:‌ اغلب مردم خصوصا مردان پس از ازدواج و در صورت بروز مشکل و مسائل خانودگی به پزشک مراجعه می کنند.

وی، سیگار و مواد مخدر را از دیگر عوامل ناتوانی جنسی ذکر کرد و یادآور شد: ناتوانی جنسی عامل بیش از 50 درصد طلاق ها است که اشکال پنهان و ناگفته ای است که تبدیل به بدرفتاری و خشونت می شود.

دکتر بهمن ارزانی نیز در این همایش افزود: مشکل ناتوانی جنسی امروز بر خلاف گذشته در نسل جوان دیده می شود که اغلب به دلیل لذت جنسی بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه انزال زودرس امروز یکی از مباحث جدی و از مشکلات است تصریح کرد:‌ کوئیت های ناتمام از دیگر مشکلات ناتوانی جنسی است که بسیاری از اختلاف ها در زوج های جوان ناشی از این مسئله است.

عضو هیئت رئیسه همایش علمی ناتوانی جنسی در مردان و زنان با بیان اینکه سیگلافیلد از داروهای مرتبط در این حوزه است اظهار داشت:‌در برخی مواقع ممکن است این دارو پاسخگوی بیمار نباشد.

وی، آموزش روابط جنسی برای زوج های جوان را یک ضرورت دانست و یادآور شد:‌ عمده ترین مشکلات اجتماعی و خانواده ناشی از روابط جنسی ناصحیح است که مراکز آموزشی باید در این خصوص فعالیت کنند تا بسیاری از مشکلات

زناشویی برطرف شود.

ارزانی با اشاره به تاثیرگذاری بیماری های عصبی روانی در روابط جنسی گفت:‌در این زمینه نیاز است تا افراد با کمک روانشناسان نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تبلیغات ماهواره ها در خصوص داروها و ابزار مختلف روابط جنسی نشاندهنده اپیدمی شدن این معضل در جهان است خاطرنشان کرد:‌ اطلاعات زیادی در خصوص بیماری ناتوانی جنسی در دسترس نیست و نیاز است تا جامعه

پزشکان تجربیات و اطلاعات خود را برای استفاده بهتر به صورت یکسان ارائه کند.

همایش علمی ناتوانی جنسی در مردان و زنان از امروز به مدت دو روز در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می شود.