راه اندازی خطوط دوچرخه مهمترین ماموریت حوزه ترافیک در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی اظهارکرد: تهیه نقشه و مطالعات مسیرهای دوچرخه سواری توسط مناطق صورت می گیرد که پس از تصویب نهایی مسیرها، مناطق باید نسبت به راه اندازی خطوط دوچرخه سواری به عنوان یک مد حمل و نقلی اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما همه فعالیتهای تصدی گری و اجرایی خود را به مناطق تفویض کرده ایم تصریح کرد: هر ساله برنامه های مناطق را در حوزه حمل و نقل به آنها ابلاغ می کنیم و هر منطقه برنامه هایش چه از لحاظ حجم کاری و چه اعتبارات کاملا مشخص است.

معاون شهردار تهران خاطر نشان کرد: برای آنکه عملکرد مناطق به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد، چک لیستهایی به همراه فرم های ارزیابی هر پروژه تعریف می شود که به صورت هر سه ماه یکبار این ارزیابی ها را انجام می دهیم تا مشخص شود پیشرفت برنامه ها متناسب با سه ماهه کاری بوده یا نه و ارزیابی ها به آخر سال موکول نشود.

وی گفت: امسال نیز تاکنون عملکرد مناطق در حوزه حمل ونقل و ترافیک 3 دوره صورت گرفته که آخرین دوره آن در پایان اسفند ماه انجام می شود و مشخص خواهد شد که کدام مناطق در این حوزه پرکارتر و فعال تر بوده اند.