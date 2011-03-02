افزایش ورود مواد مخدر از دریا به علت انسداد مرزها

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار حمیدرضا حسین آبادی ظهر چهارشنبه در همایش تخصصی مبارزه با مواد مخدر در بندرعباس با اشاره به ایجاد محلهایی برای نگهداری معتادان در استان هرمزگان، بیان داشت: با گسترش این اردوگاهها تمام معتادان از سطح شهرها جمع آوری می شوند و در این اردوگاهها تحت پوشش درمان قرار می گیرند.

وی با اشاره به انسداد مرزهای شرقی کشور برای جلوگیری از ورود مواد مخدر، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که انسداد مرزها برای ما به وجود آورده افزایش انتقال مواد مخدر ازطریق دریا به کشور و به خصوص به استان هرمزگان بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد: مواد مخدر از طریق خلیج گوادر کشور پاکستان به خلیج فارس و دریای عمان منتقل می شوند و از این طریق قاچاقچیان مواد مخدر را به استانهای ساحلی جنوب کشور وارد می کنند.

سردار حسین آبادی افزود: هرمزگان در حال حاضر به مرکز ورود مواد مخدر از طریق دریا تبدیل شده و مهمترین مبحث سفر بنده به استان هرمزگان مبارزه با ورود مواد مخدر از طریق دریا به استان هرمزگان است که برای محقق شدن این امر برنامه ریزیهای بسیار خوبی در نیروی انتظامی انجام شده است.

هرمزگان دومین استان کشور در کشفیات مواد مخدر است

وی در خصوص کشفیات مواد مخدر در هرمزگان گفت: در سالهای اخیر کشفیات مواد مخدر در استان هرمزگان افزایشی چند برابری داشته و هرمزگان در حال حاضر در رده دوم کشف مواد مخدر در کشور قرار گرفته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به وجود بیش از 220 کیلومتر مرز دریایی در استان هرمزگان، اظهار داشت: به علت افزایش ورود مواد مخدر از طریق دریا هرمزگان امروز یکی از باراندازهای کشور در مبارزه با مواد مخدر است و یکی از اهداف بسیاری از قاچاقچیان بزرگ و بین المللی مواد مخدر در دنیا که در پاکستان ساکن هستند وارد کردن مواد مخدر از طریق دریا به خصوص به استان هرمزگان است.

سردار حسین آبادی اضافه کرد: امروز در واقع قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر از طریق دریا در همسایگی استان هرمزگان قرار دارند و اقدامات ما علیه این قاچاقچیان باید هدفمند و موثر باشد تا مبارزه با ورود مواد مخدر از طریق دریا به بهترین شکل انجام شود.

مواد مخدر صنعتی از مرکز کشور را تهدید می کند

وی در مورد مبارزه با مواد مخدر صنعتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار و 370 کیلوگرم شیشه در کشور کشف شده است و 49 هزار نفر هم به علت خرید، فروش، تولید و نگه داری شیشه دستگیر شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بیان داشت: مواد مخدر سنتی همانند کراک از شرق کشور ما را تهدید می کند و مواد مخدر صنعتی همانند شیشه از مرکز کشور ما را مورد تهدید قرار داده است.

سردار حسین آبادی ادامه داد: با توجه به حجم گسترده تهدیدات مواد مخدر در کشور نیروی انتظامی امسال بیش از یک میلیون نفر از اقشار تحت خطر جامعه همانند دانش آموزان و دانشجویان را تحت پوشش آموزش مبارزه با مواد مخدر قرار داده است.