درختان خیابانهای اصلی پایتخت شناسنامه دار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی محمد مختاری با بیان اینکه شناسنامه دار کردن درختان معابر شهر و بوستانها از دو سال پیش در دستور کار سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در مورد شناسنامه دار کردن درختان، در ابتدا درختان خیابان ولی عصر (عج) در اولویت کار قرار گرفت. چرا که این درختان به عنوان سرمایه های ملی شهر تهران محسوب می شوند و پس از آن شناسنامه دار شدن درختان پارکهای فرا منطقه ای و حاشیه بزرگراههای سطح شهر در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به اینکه توجه به توسعه فضای سبز شهر تهران و شناسنامه دار کردن درختان باید به روز شود که این اقدام در سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران به طور پیوسته در حال انجام است، افزود: هم اکنون برای درختان معابر سطح شهر، بزرگراهها و پارکهای فرامنطقه ای نیز شناسنامه تهیه شده و سال آینده این اقدام به طور گسترده تر به انجام می رسد، علاوه بر آن کار شناسایی درختان باغات نیز برای شناسنامه دار شدن هم اکنون در حال انجام است.

مختاری خاطرنشان کرد: به طور کلی سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با خرید و نصب نشانگر الکترونیک و شناسنامه دار کردن درختان در خیابانها و بوستانهای سطح شهر از محیط زیست محافظت می کند، و در این راستا در طرح نخست برای نصب نشانگر روی 8 هزار اصله درختان خیابان ولی عصر(عج) با روش نصب نشانگر الکترونیک عملیات شناسنامه دار کردن به انجام رسید و در ادامه این پروژه در تلاشیم تا برای تجهیز تمامی درختان به نشانگر الکترونیک منابع مالی لازم را نیز تامین کنیم.