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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

عقب ماندگی جسمی و حرکتی عمده ترین علت معلولیت در ایلام است

عقب ماندگی جسمی و حرکتی عمده ترین علت معلولیت در ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی ایلام گفت: عقب ماندگی جسمی و حرکتی نسبت به سایر معلولیتها بیشترین آمار را در این استان تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، زهرا نادری ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاارن با اعلام این خبر افزود: از مجموع 10هزار معلول استان چهار هزار و 720 نفر دچار معلولیت جسمی، حرکتی هستند.

وی اظهار داشت: تعداد این نوع معلولان در شهرستانهای استان متفاوت است و این افراد دچار عقب ماندگی جسمی، حرکتی از نوع خفیف تا خیلی شدید هستند.

نادری عمده ترین علت معلولیت در استان را عوامل ژنتیک و ازدواجهای فامیلی، سوانح و بیماریها عنوان کرد.

وی گفت: بهزیستی از طریق پرداخت مستمری، درمانی، تحصیلی، اشتغال، ازدواج، مسکن و کمکهای موردی از معلولان حمایت می کند.

معاون توانبخشی بهزیستی ایلام مهمترین هدف این اداره کل را توانمندسازی معلولان در راستای زمینه سازی برای حضور آنها در جامعه عنوان کرد.

بیش از 20هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند

کد مطلب 1265296

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