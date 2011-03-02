بانک اطلاعات پژوهشگران در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی می شود

سیدعلی علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: احیای کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان و اثرات مثبت این کارگروه، ضرورت ایجاد این بانک را دو چندان کرده بود.

وی اظهار داشت: امروزه بحث تحقیقات و پژوهش باید در دستگاه های اجرایی استان به صورت جدی پیگیری شود و امور استان در بخشهای مختلف مبتنی و همراه با مطالعه و کار پژوهشی به پیش برود.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: کار بدون مطالعه و عدم استفاده از پژوهشهای کاربردی موجب هدر رفتن وقت و سرمایه نیروی انسانی و منابع اعتباری خواهد شد.

وی بیان داشت: نرم افزار بانک اطلاعات پژوهشگران استان حداکثر همخوانی در همه ابعاد پژوهشی را دارد و ایده های پژوهشگران را به صورت یک جا نگهداری و بررسی می کند.

به گفته مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کهگیلویه و بویراحمد این بانک اطلاعات هم اکنون جهت اظهار نظر کارشناسان دانشگاه های استان، پژوهشگران و مرکز علمی و تحقیقاتی روی سایت قرار گرفته تا نظرات و پیشنهادات نسبت به این بانک جمع آوری و آخرین اصلاحات انجام شود.