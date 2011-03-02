مجهزترین استخر شنا غرب کشور در خرم آباد افتتاح شد

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این استخر سرپوشیده با تامین اعتبار از محل اعتبارات استانی آماده بهره برداری شده است.

حسین اسدی پور ادامه داد: این استخر به عنوان مجهزترین استخر غرب کشور در زمینی به زیربنای یک هزار و 435 مترمربع احداث شده است.

وی یادآور شد: استخر شنا دانش آموزی خرم آباد در راستای اجرای سیاست های وزیر آموزش و پرورش مبنی بر احداث استخرهای آموزشی به منظور آموزش دانش آموزان استان احداث شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد: این استخر از نظر مشخصات فنی جزء سه استخر برتر کشور از نظر تکنولوژی است.

اسدی پور خاطر نشان کرد: برای احداث این استخر سرپوشیده یک میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه شده است.