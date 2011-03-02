بلیت فروشی رقابت های فوتبال یورو 2012 آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور میشل پلاتینی، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا و دیگر اعضای یوفا روز سه شنبه در وارسا، پایتخت لهستان، برگزار شد، بلیت فروشی رقابت های جام ملت های اروپا در سال 2012 رسما آغاز شد.
پلاتینی با اشاره به استقبال گسترده مردم نسبت به دوره قبل که به طور مشترک در دو کشور سوییس و اتریش برگزار شد، گفت: بیش از نیم میلیون نفر از 161 کشور جهان برای حضور در این رقابت ها ثبت نام کرده اند. من واقعا شگفت زده ام که چطور رقابت های یورو 2012 این همه خواستار دارد. لهستانی ها و اوکراینی ها بسیار به این رقابت ها علاقه نشان داده اند و ما همچنین تقاضاهای بسیاری از دیگر کشورهای جهان داریم.
بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، جدول قیمت گذاری بلیت های یورو 2012 به شرح زیر است:
- درجه یک: 250 یورو ، درجه 2 : 140 یورو ، درجه 3 : 45 یورو
- درجه یک: 120 یورو ، درجه 2: 70 یورو ، درجه 3 : 30 یورو
- درجه یک : 150 یورو ، درجه 2 : 80 یورو ، درجه 3: 40 یورو
- درجه یک: 270 یورو، درجه 2 : 150 یورو ، درجه 3: 45 یورو
- درجه یک: 600 یورو ، درجه 2: 300 یورو ، درجه 3: 50 یورو
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