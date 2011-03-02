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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

کتاب خاطرات آنجلیکا هیوستون سال 2013 منتشر می‌شود

آنجلیکا هیوستون بازیگر آمریکایی برنده جایزه اسکار مشغول نگارش کتاب خاطرات خود است که آن را در سال 2013 منتشر می‌کند.

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورترهیوستون در این کتاب خاطراتی از رابطه شکننده‌اش با پدر فیلمسازش جان هیوستون و همسر سابقش جک نیکلسن را به رشته تحریر در آورده است.

هیوستون در این باره گفت: در این کتاب نگاهی به گذشته و به شرایطی که شخصیت من را شکل داد انداخته‌ام. تجربه‌ای شخصی از فراز و فرودهایی که در زندگی با آنها مواجه شده‌ام.

این بازیگر 59 ساله که نقش‌آفرینی در فیلم‌هایی چون "متقلب‌ها" و "تنن بام‌های اشرافی" را در کارنامه دارد در نشستی خبری که از سوی انتشارات اسکریبنر ناشر کتاب خاطراتش برگزار کرد ضمن اعلام این مطلب گفت: هنوز نامی برای این کتاب انتخاب نکرده‌ام اما مهمترین نکته کتاب رابطه پر فراز و نشیبم با پدر و همسر سابقم است.

این سه نفر در سال 1985 در کمدی سیاه "شرف خانواده پریتزی" با یکدیگر همکاری کرده‌اند. فیلمی که آنجلیکا هیوستون برای نقش‌آفرینی در آن برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

کد مطلب 1265303

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