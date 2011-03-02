یونسکو اهمیت حفظ میراث بشری درمقابل تخریب و سرقت را مورد تأکید قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملل، ایرینا بوکووا رئیس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) بیانیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد تخریب دو مجسمه عظیم بودا در افغانستان از سوی طالبان صادر کرد.

بوکووا در این بیانیه اظهار داشته است: این دو مجسمه یک و نیم هزاره شاهد بزرگی ارزشهای بشری مشترک ما بوده است. این دو در جریان مناقشات مخربی در افغانستان از بین رفته تا قدرت فرهنگ را به عنوان یک نیروی انسجام بخش برای مردم افغان زیرسؤال ببرند.

مدیرکل یونسکو افزود: از آن زمان تاکنون شاهد نمونه‌های دیگری از این دست بوده‌ایم که طی آن میراث فرهنگی قربانی مناقشات و آشفتگی‌ها و ناامنی‌های سیاسی شده است.

وی در این بیانیه از دولتها، آموزگاران و رسانه‌ها خواست آگاهی عمومی را درباره توافقات مختلف بین‌المللی برای حفظ اموال فرهنگی و ممنوعیت سرقت، قاچاق و تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی ارتقا دهند.

قرار است یونسکو امروز دوم مارس ( 11 اسفند ماه) نشست یادبودی در دفتر مرکزی خود در پاریس با عنوان تساهل و ایجاد روابط نزدیک فرهنگی برگزار کند که طی دو روز بعد از آن در روزهای 3 و 4 مارس ( 12 و 13 اسفند) نشست کارگروه کارشناسی بامیان را به همت نماینده دائمی افغانستان در یونسکو برگزار می‌کند.

این کارگروه کارشناسی در سال 2002 تشکیل شد و مقامات افغان، کارشناسان بین المللی، خیرین و سهامداران را با هدف حمایت از شهر باستانی بامیان گردهم جمع کرده است. نظرات آنها آینده و فرورفتگی جایگاه دو مجسمه بودا درمیان موضوعات مورد بحث نشست این کارگروه خواهد بود که ماه آینده برگزار می‌شود.

یونسکو با ساخت مجدد این مجسم‌ های بودا موافق نیست اما کارشناسان راههای حفظ بقایا و فرورفتگی طاقچه مانند آن را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهند.

این دو مجسمه که یکی 35 و دیگری 53 متر ارتفاع داشته‌اند زمانی با رنگهای متنوعی چون آبی تیره، صورتی، نارنجی، قرمز و سفید پوشانیده شده بودند.

این مجسمه‌ها 1500 سال پیش در شهر باستانی بامیان ساخته شده بودند.