پیشرفت اجرای فاز 15 و 16 پارس جنوبی به 60 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به 44 ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 15 و 16 میدان پارس جنوبی پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه مشترک گازی به حدود 60 درصد رسیده است.

بر این اساس شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی از آغاز تولید گاز از این دو فاز مشترک با قطر تا پاییز سال 1390 داده است.

عباس ‌‌حاجی ‌قاسمی هم امروز درباره آخرین وضعیت لوله گذاری دریایی این دو فاز پارس جنوبی، گفت: پیش بینی می شود اردیبهشت ماه سال آینده لوله گذاری دریایی فاز 16 میدان پارس جنوبی در خلیج فارس آغاز شود.

مدیر پروژه فاز 15 و16 پارس جنوبی در شرکت تاسیسات دریایی با تاکید بر اینکه هم اکنون عملیات پوشش گذاری و کوتینگ لوله های فاز 16 پارس جنوبی آغاز شده است، تصریح کرد: برای انجام این عملیات لوله گذاری باید 48 عدد تکیه گاه فلزی (کراسینگ ساپورت) هریک به وزن 15 تن برای نصب لوله ها در خلیج فارس ساخته شود.

وی با اعلام اینکه در کنار پوشش گذاری ساخت این تکیه گاهها توسط سازندگان داخلی آغاز شده است، اظهار داشت: تا پیش از آغاز عملیات لوله گذاری باید 30 درصد این تجهیزات در خلیج فارس نصب شود.

این مقام مسئول وسعت عملیات لوله گذاری فاز 16 پارس جنوبی در خلیج فارس را 106 کیلومتر اعلام کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود این عملیات دریایی حداکثر تا مرداد ماه سال آینده ادامه پیدا کند.

به گزارش مهر، هدف‌ از طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون تن گاز مایع (ال.پی.جی) یک میلیون تن اتان است.

تاسیسات‌ دریایی‌ و ساحلی‌ این‌ دو فاز مشترک گازی از دو سکوی‌ حفاری‌ تولید شامل‌ 24 حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز به‌ طول‌ تقریبی‌ یکصد کیلومتر، دو خط‌ لوله‌ 4.5 اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌ به‌ طول‌ تقریبی‌ یکصد کیلومتر، واحدهای‌ شیرین‌سازی‌ گاز و سرویسهای‌ جانبی است.