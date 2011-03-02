انتقال تسهیلات خرید خانه بانک مسکن امکان پذیر شد

فرید جلالی عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: آن دسته از مشتریان بانک مسکن که به صورت وکالتی اقدام به خرید واحدهای مسکونی که در رهن بانک مسکن است کرده اند و در حال حاضر اقساط معوق دارد با واریز اقساط معوق خود می توانند نسبت به انتقال گروگان به نام خود اقدام کنند.

وی افزود: ‌تمامی مشتریان بانک مسکن که از تسهیلات با سپرده و بدون سپرده خرید واحد مسکونی این بانک به صورت وکالتی استفاده کرده و یا واحد مسکونی در رهن بانک را به صورت وکالتی خریداری کرده اند و در حال حاضر دارای اقساط معوق هستند تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند تا با واریز اقساط معوق خود بدون واریز درصدی از مانده بدهی واحد مسکونی را به نام خود انتقال دهند.

جلالی عنوان کرد: همچنین مشتریان بانک مسکن می توانند با واریز بدهی معوق خود از بخشودگی شش درصدی جرایم تاخیر تادیه برخوردار شوند.



مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان در تبیین برخی مشکلات طرح مسکن مهر نیز گفت: تاکنون نهادهای متولی در خصوص این طرح وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام داده اند ولی دو گروه دیگر که سازندگان مسکن و تعاونیها هستند نیاز به تحرک و سرعت بیشتری دارند، بخشی از هزینه ها مربوط به متقاضیان است که باید برای صاحبخانه شدن باید هرچه سریعتر اقدام پرداخت سرمایه مورد نیاز کنند در غیر این صورت سهمیه افراد متقاضی حذف شده و به افراد دیگر واگذار می شود.



وی در خصوص انواع تسهیلات بانک مسکن در قالب مسکن مهر هم گفت: این تسهیلات به سه شکل داده می شود. به واحدهای سنتی تا سقف 20 میلیون تومان، به واحدهای نیمه صنعتی تا سقف 22 میلیون تومان و واحدهایی نیز که شاخصهای مورد نیاز و فن آوریهای روز را برای ساخت مسکن رعایت کنند تا سقف 25 میلیون تومان پرداخت می شود.



جلالی در خصوص سپرده گذاری خانوارها در راستای طرح هدفمندکردن یارانه ها در بانک مسکن خوزستان گفت: بالغ بر 50 هزار سرپرست خانوار در قالب طرح هدفمندکردن یارانه ها در بانک مسکن شعب خوزستان حساب باز کرده اند.



مدیر شعب بانک مسکن خوزستان با بیان اینکه بانک مسکن استان اولین بانک در بین سایر بانکهای استان خوزستان بود که سال گذشته باجه آموزش بانکداری الکترونیک به مراجعه کنندگان را در شعبه مرکزی اهواز افتتاح کرد، گفت: این باجه موجب می شود تا مشتریان بانک هنگام انتظار برای رسیدن نوبت خود با بانکداری الکترونیک آشنایی بیشتری پیدا کنند.



جلالی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه اولین شعبه ارزی بانک مسکن خوزستان در سال گذشته در اهواز راه اندازی شد، گفت: در سال 1389 برنامه ریزی برای افتتاح چهار شعبه ارزی دیگر در شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و اهواز در دستور کار قرار گرفته است.