راه اندازی 17 آزمایشگاه تحقیقاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان امروز چهارشنبه در حاشیه افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه خواجه نصیر در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان اینکه 4 آزمایشگاه تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود، اظهار داشت: 4 آزمایشگاه دیگر نیز تا سال 90 راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاربردی کردن تحقیقات دانشگاهی در این حوزه است، یادآور شد: آزمایشگاهی که امروز در دانشگاه خواجه نصیر راه‌اندازی شد در حوزه فضایی است اما سایر آزمایشگاه‌هایی که قرار است راه‌اندازی شود در حوزه مخابرات و ارتباطات و فناوری ارتباطات است.

اخوان همچنین با اشاره به دانشگاه‌هایی که در آنها آزمایشگاه‌های تحقیقاتی راه‌اندازی شده است، گفت: اخیراً آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه فردوسی مشهد، شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی شده است در برخی از دانشگاه‌ها راه‌اندازی بیش از یک آزمایشگاه پیش بینی شده است.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص پروژه‌های تحقیقاتی این مرکز تحقیقاتی در حوزه فضایی، گفت: یکی از حوزه‌های جدی مطالعاتی در مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات بحث ماهواره‌ها است چرا که یکی از اجزای مهم ماهواره‌ها ارتباطات و بخش مخابراتی آن است که در این زمینه مطالعاتی در لایه‌های مختلف جو چون لئو و ژئو در دستور کار داریم که سرمایه گذاری‌هایی هم در این زمینه شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جزئیات این پروژه‌ها اشاره‌ای نکرد و اعلام کرد: در زمان افتتاح این پروژه‌ها خبرهای خوشی در این حوزه ارایه می‌شود.