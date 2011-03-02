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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

نحوه بازپرداخت وام دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند

نحوه بازپرداخت وام دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نحوه بازپرداخت وام دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده 3 دستورالعمل نحوه بازپرداخت وامهای صندوق رفاه دانشجویان و نیز شیوه اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان، دانش آموختگان دارای دفترچه اقساط که در مقاطع بالاتر تحصیلی در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاههای غیردولتی پذیرفته می شوند می توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و دریافت دفترچه اقساط المثنی، بازپرداخت بدهی خود را بر حسب مدت سنوات مقاطع بالاتر انتقال دهند.

لازم به ذکر است به محض اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر، باید دانشگاه مقطع بالاتر، گواهی اشتغال به تحصیل و دفترچه اقساط قبلی دانشجو را جهت تمدید به صندوق رفاه دانشجویان ارسال کند.

صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرده است، بدیهی است اقساط معوقه تا تاریخ درخواست تمدید دفترچه اقساز باید پرداخت شود.

کد مطلب 1265308

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