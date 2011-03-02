به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه 13 اسفند ماه در قسمت 23 این سریال و در ادامه قیام مختار و یارانش، یاران مختار بعد از پشت سر گذاشتن جنگهای شهری سخت و طاقت فرسا با مخالفان خود در کوفه، به پیروزی میرسند و در پایان نیز مختار وارد کاخ دارالعماره کوفه میشود.
جنگهای شهری مختار یکی از بخشهای پیچیده و سخت این سریال است که با ظرافت به تصویر کشیده شده که بخش عمدهای از آن، در قسمت 23 سریال نمایش داده خواهد شد.
مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری و تهیهکنندگی محمود فلاح جمعهها ساعت 22 از شبکه یک پخش میشود.
نظر شما