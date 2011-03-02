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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

در بخش "داستان بلند و رمان"/

نامزدهای دریافت جایزه "شهید غنی‌پور" معرفی شدند

نامزدهای دریافت جایزه "شهید غنی‌پور" معرفی شدند

نامزدهای دریافت جایزه بهترین "داستان بلند و رمان" با موضوع آزاد، برای دریافت عنوان برگزیده دهمین دوره کتاب سال "شهید حبیب غنی‌پور" معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای "سفر کرده‌ها" نوشته حسین نوش‌آذر از نشر نی، "همسفران" نوشته محمدرضا بایرامی از انتشارات کتاب نیستان، "تالار پذیرایی پایتخت" نوشته محمدعلی گودینی از انتشارات سوره مهر و "اشک آخر"‌ نوشته سید هاشم حسینی از انتشارات سوره مهر به عنوان نامزد دریافت جایزه کتاب سال "شهید حبیب غنی‌پور" معرفی شده‌اند.

هیئت داوران به دبیری محمد ناصری تعداد 80 عنوان رمان و داستان بلند را بررسی و در نهایت چهار عنوان کتاب فوق را به عنوان نامزد دریافت جایزه کتاب سال معرفی کرده‌اند.

در این بخش احمد بیگدلی، محمد مهدوی شجاعی و محمد محمودی نورآباد داور بوده‌اند.

دهمین جشنواره "شهید حبیب غنی‌پور" روز یکشنبه 15 اسفند ماه از ساعت 16 در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1265310

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