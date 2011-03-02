اشتغال و تولید متناسب با توان منطقه از برنامه های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید شمس الدین حسینی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه کنسانتره و فرآوری زرشک ایران در شهرستان قاین خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیت و پتانسیل خراسان جنوبی در تولید محصولات کشاورزی، اظهار داشت: راه اندازی بزرگترین کارخانه فرآوری زرشک در قاین از گام های موثر در تحول و توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم این منطقه از کشور است .

وی اضافه کرد: مدیران این کارخانه باید با مشارکت و برنامه ریزی صحیح از این سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی در این استان بهره مند شوند .

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید در انجام یک طرح خوب ارکان مختلف مورد توجه باشد، یادآور شد: نیت، ایده، برنامه ریزی و مدیریت از جمله ارکان موثر در پیشرفت و پیشبرد یک طرح است .

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم به پتانسیل بالای این شهرستان در تولید محصولاتی از قبیل زرشک و زعفران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 15هزار خانوار در این شهرستان از راه تولید محصول زرشک زندگی می کنند .

حجت الاسلام موسی قربانی با بیان اینکه احداث این کارخانه از سال 84 با مشارکت مرکز اسناد انقلاب اسلامی و بانک صادرات آغاز شده است، اظهار داشت: امیدواریم با ایجاد آبیاری جدید، افزایش سطح زیر کشت و قیمت این محصول شاهد تحولی عظیم در اقتصاد استان باشیم .

وی بهره برداری از بزرگترین کارخانه کنسانتره و فرآوری زرشک در شهرستان را گامی موثر در تحول و توسعه اقتصادی در این منطقه و همچنین کشور عنوان کرد و بیان داشت: علاوه براین راه اندازی این کارخانه برای تثبت و افزایش قیمت و منتفی کردن مشکلات، موجب افزایش سطح زیر کشت این محصول خواهد شد .