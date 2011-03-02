اشتغال و تولید متناسب با توان منطقه از برنامه های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید شمس الدین حسینی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه کنسانتره و فرآوری زرشک ایران در شهرستان قاین خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیت و پتانسیل خراسان جنوبی در تولید محصولات کشاورزی، اظهار داشت: راه اندازی بزرگترین کارخانه فرآوری زرشک در قاین از گام های موثر در تحول و توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم این منطقه از کشور است.
وی اضافه کرد: مدیران این کارخانه باید با مشارکت و برنامه ریزی صحیح از این سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی در این استان بهره مند شوند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید در انجام یک طرح خوب ارکان مختلف مورد توجه باشد، یادآور شد: نیت، ایده، برنامه ریزی و مدیریت از جمله ارکان موثر در پیشرفت و پیشبرد یک طرح است.
نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم به پتانسیل بالای این شهرستان در تولید محصولاتی از قبیل زرشک و زعفران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 15هزار خانوار در این شهرستان از راه تولید محصول زرشک زندگی می کنند.
حجت الاسلام موسی قربانی با بیان اینکه احداث این کارخانه از سال 84 با مشارکت مرکز اسناد انقلاب اسلامی و بانک صادرات آغاز شده است، اظهار داشت: امیدواریم با ایجاد آبیاری جدید، افزایش سطح زیر کشت و قیمت این محصول شاهد تحولی عظیم در اقتصاد استان باشیم.
وی بهره برداری از بزرگترین کارخانه کنسانتره و فرآوری زرشک در شهرستان را گامی موثر در تحول و توسعه اقتصادی در این منطقه و همچنین کشور عنوان کرد و بیان داشت: علاوه براین راه اندازی این کارخانه برای تثبت و افزایش قیمت و منتفی کردن مشکلات، موجب افزایش سطح زیر کشت این محصول خواهد شد.
نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی به مشکلات موجود برای تولید کنندگان زرشک این استان اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به سرمازدگی های شدید و از بین رفتن محصول زرشک کشاورزان، ایجاد کارخانه فرآوری در این منطقه یک نیاز اساسی بود، که افتتاح آن مشکل موجود را مرتفع خواهد کرد.
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