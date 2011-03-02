جعل نام "خلیج فارس" در نمایشگاه کتاب عراق

علی‌اکبر زارع بیدکی مدیر فراهم‌آوری منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی که همراه با هیئتی به عراق سفر کرده بود تا در نمایشگاه کتاب نجف و بغداد شرکت کند درباره مشاهدات خود و حاصل سفر برای کتابخانه مجلس به خبرنگار مهر اینگونه گفت: یکی از مواردی که با آن روبه رو شدیم تبلیغات سویی بود که در کتاب‌ها علیه ایران می‌شد به طور نمونه توسط ناشران عراقی و بیروتی کتاب‌های متنوعی درباره خلیج فارس در دسترس بود که در آنها خلیج فارس را با عنوان مجعول خلیج العربی معرفی کرده بودند. این کتاب‌ها غالبا با کیفیت مناسب و قیمت پایین در دسترس بود.

وی با ابراز تاسف از چنین برخوردهایی عناون کرد: متاسفانه این کتاب‌ها فروش هم می‌رفت و گویی ناشران در این زمینه هماهنگ بودند. حتی یک ناشر که نامش "خلیج العربی" بود کتاب‌هایی با موضوعات مختلف را با بهترین کیفیت چاپ و گرافیک مناسب و به ویژه با قیمت پایین در معرض فروش گذاشته بود.

زارع بیدکی در ادامه گفت: حتی آرمی که برای نام خود طراحی کرده بود سعی شده با بهترین گرافیک باشد و این آرم به طور ویژه روی جلد همه کتاب‌هایش درج شده بود. امیدوارم حال که آنها دست به چنین تبلیغاتی علیه ایران زده‌اند ما هم بتوانیم در عرصه فرهنگ پاسخ مناسبی برای این هجمه‌ها داشته باشیم.

مدیر فراهم‌آوری منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در بازدید از نمایشگاه‌ها 800 جلد کتاب که بالغ بر 500 عنوان است از 30 ناشر با قیمت 8هزار دلار خریداری شد.

وی ادامه داد: بیشتر کتابهای خریداری شده در موضوعات تاریخ، حقوق و علوم سیاسی است که قرار بود این کتاب‌ها امروز از طریق هواپیمایی از عراق به تهران برسد ولی امروز به ما گفتند که کتاب‌ها را به دوبی برده‌اند و یک هفته دیگر به تهران می‌رسد که دلیل آن مشخص نشده است.

این کارشناس کتابداری با اشاره به اینکه حاصل این سفر برای کتابخانه مجلس و هیئت اعزامی مثبت است، بیان کرد: ما خرید خوبی داشتیم و تلاش می‌کنیم تا پایان سال این آثار را وارد سیستم کنیم. البته در کنار بازدید از نمایشگاه، 2 روز هم وقت صرف بازدید از کتابفروشی‌های نجف شد که 200 جلد هم از آن بازار خرید کردیم.

زارع بیدکی افزود: گرچه استقبال از نمایشگاه خوب بود ولی از لحاظ کمی و کیفی نمایشگاهی در حد نمایشگاه‌های استانی ایران بود و نمی‌توان آن را یک حرکت بین‌المللی دانست البته این بدین معنا نبود که آثار ارائه شده باکیفیت نبودند. اتفاقا آثار خوبی ارائه شده بود و ما هم خرید خوبی داشتیم.

بازدید از کتابخانه حرم حضرت علی (ع)

مدیر فراهم‌آوری منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی درباره دیگر برنامه‌های سفر توضیح داد: ما همچنین بازدیدی از کتابخانه حیدریه حرم مطهر امیر المومنین (ع) داشته و با آقای میلانی مدیر کتابخانه آشنا شدیم. در این دیدار تعدادی کتاب از سوی کتابخانه مجلس بدانجا اهدا شد و از سوی آن کتابخانه هم یک کتاب نفیس و تعدادی نهج البلاغه که چاپ خودشان بود به کتابخانه مجلس ایران اهدا شد.

وی اضافه کرد: کتابخانه حرم حضرت امیر (ع) بالغ بر 100هزار جلد کتاب دارد و به صورت سیستم باز و با رده بندی موضوعی کنگره به مراجعه‌کنندگان خدمات می‌دهد که استقبال از آن هم خوب است.

زارع بیدکی با اشاره به اینکه تعدادی کتاب هم از ایران به دانشگاه کوفه اهدا شده است، گفت: برخی از کتاب‌هایی که ما در بازار کتاب عراق دیدیم در ایران نبود که برایمان جذاب بود و از آنها خرید کردیم ولی از ناشران بیروتی به دلیل هزینه بالای حمل و نقل کتاب تا تهران، خرید نداشتیم.