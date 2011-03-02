اخلاق یکی از اصول مهم خدمات رسانی مهندسین است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، منوچهر شیبانی صبح چهارشنبه در حاشیه سومین اجلاس گروه‌های تخصصی عمران سراسر کشور که در سالن اجلاس مرکز فقهی ائمه اطهار (س) قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر رعایت اخلاق مهندسی گفت: اخلاق به عنوان اولین مورد در در ارائه خدمات اجتماعی مورد توجه بوده و مهم‌ترین تنظیم کننده روابط اجتماعی است و در این بین جزو اصول اصلی خدماتی است که توسط مهندسین ارائه می‌شود.



وی با تأکید بر اینکه اخلاق مهندسی جزئی از اخلاق حرفه‌ای است بیان داشت: همانگونه که در بسیاری از مشاغل ضوابط و مقررات خاص حاکم است در مهندسی نیز ضوابط خاصی وجود دارد که در تمامی کشور‌ها مهندسین ملزم به رعایت آن هستند.



عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران با اشاره به اینکه در برخی از کشور‌ها اخلاق مهندسی در دروس دانشگاهی گنجانده شده است بیان کرد: در ایران و در رشته مهندسی ساختمان نیز این درس در برخی از دانشگاه‌ها به عنوان درس اختیاری ارائه می‌شود.



ارائه درس اخلاق مهندسی در دانشگاه ضروری است



شیبانی افزود: تاکنون جز در چند مورد به درس اخلاق مهندسی به صورت سیستمی و مدون پرداخته نشده در حالی که این امر ضرورت توجه فراوانی دارد.



شیبانی رعایت قوانین و مقررات، حفظ حقوق مردم، تامین ایمنی و بهداشت و همچنین توجه به سلامت را از جمله مواردی عنوان کرد که در اخلاق مهندسی باید بدان توجه شود.



وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش اخلاق مهندسی، باید‌ها و نباید‌ها در استان قم بیان کرد: سازمان نظام مهندسی قم به عنوان اولین سازمان برگزار کننده این همایش است و ما آن را به فال نیک گرفته و امیدواریم فعالیت‌های تحقیقاتی و عملی و ترویج اخلاق مهندسی بیش ار پیش در خدمات رسانی مهندسین مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد.