190 هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ارزش این میزان صادرات کشاورزی 571 میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق در مقایسه با 11 ماه سال گذشته 10 درصد رشد نشان می دهد.

به گفته وی بیشترین محصولات صادره شده شامل هندوانه - خربزه و گوجه فرنگی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: علت افزایش صادرات محصولات کشورمان از راه مرز بین‌المللی مهران به واسطه استقبال مردم عراق از محصولات ایرانی و تلاش تجار ایرانی برای دست‌یابی به بازار کشور عراق است.

استان ایلام در مجموع دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است که سالانه به کشت انواع محصولات زراعی اختصاص می‌یابد.