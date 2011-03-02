190 هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ارزش این میزان صادرات کشاورزی 571 میلیارد ریال بوده است.
وی گفت: صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق در مقایسه با 11 ماه سال گذشته 10 درصد رشد نشان می دهد.
به گفته وی بیشترین محصولات صادره شده شامل هندوانه - خربزه و گوجه فرنگی بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: علت افزایش صادرات محصولات کشورمان از راه مرز بینالمللی مهران به واسطه استقبال مردم عراق از محصولات ایرانی و تلاش تجار ایرانی برای دستیابی به بازار کشور عراق است.
استان ایلام در مجموع دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است که سالانه به کشت انواع محصولات زراعی اختصاص مییابد.
این ظرفیت در کنار مرز بینالمللی مهران فرصت مناسبی برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و تجاری در استان ایلام است.
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