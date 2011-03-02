اولین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در مالزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به این کنفرانس علمی تا ۱۵ اسفند ماه می توانند خلاصه تفصیلی مقاله (Extended Abstract) خود را به آدرس conference@irssg.com ارسال کنند.

همزمان با برگزاری اولین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در مالزی از دانشجویان ممتاز تقدیر به عمل خواهد آمد. معیارها و نحوه انتخاب این دانشجویان توسط کمیته برنامه ریزی علمی کنفرانس تدوین می شود.

دانشجویان جهت مشارکت در این رقابت می توانند نسبت به تکمیل پروفایل علمی خود در سایت رایزنی علمی به نشانی www.iranscap.com اقدام کنند.

برنامه های این همایش شامل سخنرانی های کلیدی، ارائه مقالات، دعوت از مدیران آموزش عالی ایران و مالزی، تقدیر از دانشجویان ممتاز در مالزی و برنامه های فرهنگی می شود.