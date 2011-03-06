میراث فرهنگی از مدتها پیش در جریان ریزش پل گرگر بود

مجدالدین رحیمی به خبرنگار مهر گفت: سال 88 به صورت رسمی به سازمان میراث فرهنگی اعلام کردیم که پل تاریخی گرگر به عنوان بخشی از مجموعه سازه های آبی شوشتر در خوزستان امانتی است که از چندین سال پیش به دست ما رسیده و باید هرچه سریعتر برای مرمت و حفاظت از آن برنامه ریزی کرد اما سازمان میراث فرهنگی آن طور که باید، احساس مسئولیت نکرد تا اینکه فروریختن این پل به حد اضطرار رسید.

وی ادامه داد: زمانی با برخی از مسئولان سازمان میراث فرهنگی دراین باره صحبت کردم و آنها جواب درستی و پاسخ منطقی ندادند درحالی که بنای تاریخی سند پیشرفت ماست و نباید اجازه بدهیم که به دلیل عبور بیش از حد خودرو، این پل تاریخی تخریب شود.

وی با بیان اینکه در این میان میراث فرهنگی ایران گوشت قربانی شده است گفت: در زمانی که مسئله ریزش پل به حد بحرانی نرسیده بود، پیشنهاد دادیم که می توان از دانشگاهیان و اساتید مرمت خواست که بهترین نظرات خود را درباره مرمت صحیح پل گرگر ارائه کنند و در نهایت بهترین پیشنهاد و نظریه بررسی و اجرا شود اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.

رحیمی با بیان اینکه مشکل ما روند بروکراسی اداری در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری است اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی اجازه می دهد اول بنایی تخریب شود تا بعد به دنبال چاره بگردد درحالی که باید این سازمان در مسیر علمی و هدفمند گام بردارد و در امر حفاظت از میراث تاریخی می بایست علاج واقعه قبل از وقوع کرد تا شاهد فجایع این چنینی در کالبد یادگاران تاریخی نباشیم.

سال گذشته خبرگزاری مهر عکسهایی از نحوه مرمت و چگونگی ریزش کناره یکی از پل‌های سازه های آبی شوشتر بر روی رودخانه گرگر برای اولین بار منتشرکرد .

فروریختن بخشی از این پل در حالی رخ داد که تنها چند روز از ثبت سازه های آبی شوشتر به عنوان دهمین اثر جهانی ایران در یونسکو می گذشت.

برخی از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی عوامل مختلفی را برای فرو ریختن این بخش از این سازه مهم و تاریخی عنوان کردند که از آن جمله می توان به نحوه غیرعلمی و غیر کارشناسی مرمت انجام شده در این محل، فرسایش و استهلاک و عدم مراقبت صحیح، ورود حجم زیاد فاضلاب شهری شوشتر که از مجراهای مختلف وارد رودخانه گرگر می شود، عدم بازسازی و مرمت این سازه ها و در نظر نگرفتن تمهیدات مراقبتی در طول سالیان گذشته و انجام ساخت و سازهای بی رویه بر روی آن اشاره کرد.