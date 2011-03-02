اسناد بیش از هزار هکتار از اراضی تحویلی به عشایر انتقال یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد سالاری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: این اراضی درگذشته توسط مدیریت امور عشایری سازمان جهاد کشاورزی خریداری شده و در اختیار آنها قرار گرفته بود و امسال اسناد این اراضی که در اختیار عشایر قرار گرفته به نام خود آنها منتقل می شود.

وی ادامه داد: انتقال اسناد در چهار کانون عشایر به نامهای تفضلی در هشتبندی میناب، ‌کانون اسکان شمس الدین در مسافر آباد، کانون اسکان قلعه تپه در بخش رودخانه رودان وتعدادی از کانونهای اسکان عشایر امکان صورت گرفته است.

به گفته وی تعداد 235خانوار عشایری زیر پوشش طرح انتقال اسناد می گیرند و هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات پشتیبانی بهتر به عشایر است.

سالاری در رابطه با سایر خدمات پشتیبانی به عشایر نیز خاطرنشان کرد: ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان نیز شامل آبرسانی سیار، ‌تامین علوفه، ‌برق دار کردن چاههای کشاورزی وتیع زنی راههای عشایری است.

مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه عشایر کوچنده به استان 17 هزار و200نفر هستند، ابراز داشت: اکثر این عشایر از شهرستانهایی همچون بافت، سیرجان، کرمان و بردسیر به هرمزگان مهاجرت می کنند.

به گفته وی عشایر درون کوچ استان نیز حدود هزار و958 خانوار هستند که در بستک، بشاگرد وحاجی آباد است.

کانونهای عشایری هرمزگان در شهرستانهای حاجی آباد، ‌رودان، ‌میناب، ‌بندرعباس، ‌پارسیان و بشاگرد واقع شده است.