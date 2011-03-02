نشست هماهنگی مسابقات اسکیت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکیت لیگ برتر و دسته اول باشگاه‎های کشور در بخش بانوان از اریبهشت ماه آغاز می‌شود و در ماه های شهریور، آبان و دی پیگیری خواهد شد. در هر یک از این رقابت‌ها هشت تیم شرکت می‎کنند.



مهیان آذربایجان شرقی، مهرآریا خمینی شهر، غزال ورامین، انقلاب "ب"، سپاهان خمینی شهر، تی.ان.تی، غزال تهران و انقلاب "الف" در رقابت‌های لیگ برتر اسکیت هاکی بانوان شرکت می‌کنند. در رقابت‎های دسته اول نیز تیم‌های غزال ورامین، ستارگان طلایی تهران، هیئت خراسان رضوی، پرسیس تهران، هیئت همدان، آرین گیلان، هیئت فارس و تیم چمران تهران شرکت دارند.

نشست نمایندگان تیم‌های اسکیت هاکی کشور برگزار شد

نشست هماهنگی نمایندگان تیم‎های اسکیت هاکی شرکت کننده در رقابت‎های لیگ برتر و دسته اول به منظور برنامه ریزی جهت ارتقای سطح کمی و کیفی رقابت های باشگاهی در محل فدراسیون اسکیت برگزار شد.

در ابتدای این نشست دبیر فدراسیون اسکیت در خصوص شرایط اسکیت هاکی و آخرین تصمیات و تغییرات فنی نکاتی را به اطلاع نمایندگان تیم‎های شرکت کننده رساند. ضمن اینکه تیم‎های شرکت کننده نیز به مسائل و مشکلات خود پرداختند. این نشست با اعلام آمادگی تیم‎های شرکت کننده در رقابت‎های اسکیت هاکی کشور در سال آینده و انجام مراسم قرعه‏‎کشی لیگ آقایان و بانوان به کار خود خاتمه داد.