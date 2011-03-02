نشست هماهنگی مسابقات اسکیت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکیت لیگ برتر و دسته اول باشگاههای کشور در بخش بانوان از اریبهشت ماه آغاز میشود و در ماه های شهریور، آبان و دی پیگیری خواهد شد. در هر یک از این رقابتها هشت تیم شرکت میکنند.
مهیان آذربایجان شرقی، مهرآریا خمینی شهر، غزال ورامین، انقلاب "ب"، سپاهان خمینی شهر، تی.ان.تی، غزال تهران و انقلاب "الف" در رقابتهای لیگ برتر اسکیت هاکی بانوان شرکت میکنند. در رقابتهای دسته اول نیز تیمهای غزال ورامین، ستارگان طلایی تهران، هیئت خراسان رضوی، پرسیس تهران، هیئت همدان، آرین گیلان، هیئت فارس و تیم چمران تهران شرکت دارند.
نشست نمایندگان تیمهای اسکیت هاکی کشور برگزار شد
نشست هماهنگی نمایندگان تیمهای اسکیت هاکی شرکت کننده در رقابتهای لیگ برتر و دسته اول به منظور برنامه ریزی جهت ارتقای سطح کمی و کیفی رقابت های باشگاهی در محل فدراسیون اسکیت برگزار شد.
در ابتدای این نشست دبیر فدراسیون اسکیت در خصوص شرایط اسکیت هاکی و آخرین تصمیات و تغییرات فنی نکاتی را به اطلاع نمایندگان تیمهای شرکت کننده رساند. ضمن اینکه تیمهای شرکت کننده نیز به مسائل و مشکلات خود پرداختند. این نشست با اعلام آمادگی تیمهای شرکت کننده در رقابتهای اسکیت هاکی کشور در سال آینده و انجام مراسم قرعهکشی لیگ آقایان و بانوان به کار خود خاتمه داد.
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