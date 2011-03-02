مربی کشتی فرنگی ایلامی یه عنوان بهترین مربی کشور انتخاب شد

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این مربی موفق سابقه مربیگری تیم ملی بزرگسالان در مسابقات جهانی 2005، مربیگری مسابقات کشتی کشورهای غرب آسیا و مسابقات بین المللی جام تختی در سالهای 72-83 و85 را در کارنامه خود دارد.
وی بیان داشت: تیم کاراته بانوان ایلام در سبک شیتوریو صاحب 14 مدال طلا- نقره و برنز در مسابقات قهرمانی کشوری شده است.
وی عنوان کرد: این تیم موفق شد در این دوره از رقابتها دو مدال طلا- سه مدال نقره و 9 مدال برنز کسب کند.
مسابقات کاراته شیتوریو به صورت کمیته و کاتا با شرکت ورزشکارانی از 17 استان کشور در تهران برگزار شد.
نظر شما