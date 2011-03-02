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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

مربی کشتی فرنگی ایلامی یه عنوان بهترین مربی کشور انتخاب شد

مربی کشتی فرنگی ایلامی یه عنوان بهترین مربی کشور انتخاب شد

ایلام - خبرگزاری مهر: محمد بیرانوند مربی صاحب نام کشتی فرنگی کشور بخاطر هدایت خوب و مناسب کشتی گیران در مسابقات به عنوان بهترین مربی کشتی انتخاب شد.

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این مربی موفق سابقه مربیگری تیم ملی بزرگسالان در مسابقات جهانی 2005، مربیگری مسابقات کشتی کشورهای غرب آسیا و مسابقات بین المللی جام تختی در سالهای 72-83 و85 را در کارنامه خود دارد.

وی بیان داشت:  تیم کاراته بانوان ایلام در سبک شیتوریو صاحب 14 مدال طلا- نقره و برنز در مسابقات قهرمانی کشوری شده است.

وی عنوان کرد: این تیم موفق شد در این دوره از رقابتها دو مدال طلا- سه مدال نقره و 9 مدال برنز کسب کند.

مسابقات کاراته شیتوریو به صورت کمیته و کاتا با شرکت ورزشکارانی از 17 استان کشور در تهران برگزار شد.

کد مطلب 1265322

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