نوروز ریشه در اعماق جان ملتهای جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر چهارشنبه در ستاد جشن نوروزی استان، افزود: با جهانی شدن و ثبت پرونده نوروز بزرگ ایرانیان در یونسکو و برگزاری مراسمهای خاص و ویژه در قبل و پس از تحویل سال در سراسر کشور، این رویداد تاریخی به خود شکل خاصی گرفته است و گفتمان جدیدی را در دنیا خواهد داشت.

وی اظهار داشت: جشن نوروزی تسری بخش آیینها، آداب و سنن ملی ماست و سبب تقویت وحدت، همبستگی، نشاط ، شادابی و مصون ماندن از هجوم فرهنگی غرب می شود.

نوذری با بیان اینکه امروز ایران ام القرای کشورهای اسلامی است و در برابر تمام ترفندهای استکباری ایستاده است، افزود: باید برنامه های سیاسی و فرهنگی ما علاوه بر اصالت تاریخی، منطبق با مکارم اخلاقی و انسانی و آموزه های دین مبین اسلام باشد.

وی تاکید کرد: باید آداب و سننی را که مورد تایید اسلام است و سبب رشد و توسعه شاخصهای فرهنگی و اصیل بومی می شود در قالب جشن های نوروزی تقویت کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: ستاد مرکزی جشنهای نوروزی کشور وظایف و برنامه های هر سازمان و دستگاه مختلف اجرایی و یا خدماتی را در استانها مشخص کرده و لازم است تمامی ادارات به نحو مطلوب به وظایف محوله خود جامه عمل بپوشانند.

نوذری گفت: لازم است هسته مرکزی برای برنامه های نوروزی در استان جهت نظارت و راهبرد برنامه های مختلف در دستگاه های اجرایی استان شامل شهرداری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه تشکیل شود.

وی تاکید کرد: سعی شود برنامه ها، آئینها و جشنهای نوروزی بیشتر در اماکن مذهبی، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدای استان برگزار شود.

نوذری افزود: انتظار می رود که صدا و سیما و اصحاب رسانه در زمینه پوشش خبری و انعکاس برنامه ها و جشنهای نوروزی در قبل و بعد از تحویل سال از هیچ کوشش فروگذار نکنند.