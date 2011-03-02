سرانه 70 هزار تومانی دانشجویان پیام نور/ جذب دانشجویان دکتری در دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زیاری با بیان اینکه 30 درصد جمعیت دانشجویی کشور در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند، گفت: سرانه ای که دولت برای هر یک از دانشجویان کارشناسی این دانشگاه هزینه می کند 60 تا 70 هزار تومان است در صورتی که سرانه اختصاصی دولت برای دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های دولتی دو میلیون تومان برآورد شده است.

زیاری با اشاره به اینکه دانشجویان این دانشگاه امکانات مورد نیاز را خود تهیه می کنند، اضافه کرد: امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاه های کشور چشمگیر نیست.

وی از جمعیت یک میلیونی دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: این دانشگاه دارای یک میلیون جمعیت دانشجویی است که برای استفاده از این ظرفیت، برنامه های دانشگاه های پیام نور به سمت کیفی شدن پیش می رود.

رئیس دانشگاه پیام نور از اصلاح هرم هیئت علمی در این دانشگاه خبر داد و گفت: قرار است برای تکمیل اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانشجویان دکتری و فارغ التحصیلان مقطع دکتری جذب شوند.

زیاری با اعلام جمعت 3 هزار نفری اعضای هیئت علمی این دانشگاه، ادامه داد: به منظور جذب و افزایش تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور از دانشجویان دکتری و فارغ التحصیلان مقطع دکتری استفاده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های دانشگاه پیام نور اعزام استادان دانشگاه به خارج از کشور و بورسیه دکتری است.

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه تقویت رشته های فنی و مهندسی از دیگر برنامه های این دانشگاه است، تاکید کرد: دانشگاه پیام نور در رشته های فنی و مهندسی بیش از 250 عضو هیئت علمی دارد که برای تقویت رشته های فنی و مهندسی تعداد اعضای هیئت علمی این رشته ها افزایش می یابد.