لزوم محاکمه قذافی برای عبرت دیکتاتورها/ دو دلیل سکوت غرب

در بخش پایانی نشست "خیزش ملل عربی" در خبرگزاری مهر "مسعود شجره" رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن که به صورت تلفنی در این نشست شرکت کرد در تشریح وضعیت کنونی لیبی گفت: کشتار فجیعی که در مورد مردم لیبی اتفاق می افتد نشانگر چند مسئله است، یکی اینکه اظهارات "معمر قذافی" در مورد مردمی بودن دولتش ادعایی بیش نیست و دیگر اینکه عملکرد وی بر خلاف داعیه هایی است که در مورد اسلامی بودن دولت خود دارد، نه اسلامی و نه انسانی است.

وی به موارد بی شمار نقض حقوق بشر در لیبی اشاره کرد و افزود: متاسفانه جنایتهایی که قذافی در طول سالیان گذشته با زندانی کردن، شکنجه و قتل عام مخالفان خود کرده از سوی سازمانهای حقوق بشری نادیده گرفته شده و اگر هم واکنشی صورت گرفته خیلی جزئی بوده است.

اثبات دروغین بودن ادعاهای دفاع از حقوق بشرغرب در قضیه لیبی

غربیها می دانستند قذافی چه شخصیتی دارد و با این که از زمان قدرت گرفتن روز به روز بدتر شده، روابط آنها با دولت وی روز به روز بهبود یافته است. مسعود شجره به گفته وی کشورهای غربی نیز که در حال حاضر مدعی دفاع از حقوق مردم لیبی هستند، از مدتها قبل می دانستند که قذافی چه شخصیتی دارد و با این که از زمان قدرت گرفتن روز به روز بدتر شده، روابط غرب با دولت وی روز به روز بهبود یافته است. این نشان می دهد که سران غربی بدنبال منافع خود بوده اند تا منافع مردم لیبی و ادعاهای کنونی آنان نیز در همین راستا است. به گفته وی کشورهای غربی نیز که در حال حاضر مدعی دفاع از حقوق مردم لیبی هستند، از مدتها قبل می دانستند که قذافی چه شخصیتی دارد و با این که از زمان قدرت گرفتن روز به روز بدتر شده، روابط غرب با دولت وی روز به روز بهبود یافته است. این نشان می دهد که سران غربی بدنبال منافع خود بوده اند تا منافع مردم لیبی و ادعاهای کنونی آنان نیز در همین راستا است.

شجره در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نکته دیگر این است که افرادی مانند قذافی که از همان ابتدا پایگاهی مردمی نداشته اند تلاش کرده اند در داخل به قدرت نظامی روی آورده و در خارج نیز خود را به قدرتهای دیگر وابسته کنند از این رو چنین رهبرانی با دیدن مخالفتهای داخلی بیشتر خودفروش شده و به قدرتهای غربی روی می آورند. این مسئله باعث می شود که فشارها و سرکوبگریهای آنها در کشورهایشان از دید سازمانهای حقوق بشر غربی به چشم نیاید.

وی با بیان شیوه برخورد مشابه دولتهای غربی از جمله آمریکا با همپیمانان منطقه ای خود یادآور شد: در کشورهایی که روابط دوستانه با آمریکا دارند چه اتفاقاتی می افتد و در مقابل صدایی از کسی در نمی آید، در کشورهای خاورمیانه نمونه های بیشماری از این کشورها وجود دارد. در حالیکه رسانه های غربی در مورد حقوق زن در ایران بزرگنمایی می کنند، کشورهایی مانند عربستان وجود دارد که حتی به زنان اجازه رانندگی نمی دهند و یا بدون اجازه شوهرانشان نمی توانند شناسنامه بگیرند، در این کشورها اصلا بحث حقوق بشر مطرح نمی شود، چون پیشتر منافع آمریکا و غرب تامین شده است.

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اظهار تاسف در مورد وضعیت پیش آمده در لیبی تاکید کرد: طی روزهای اخیر دفتر ما در لندن تماسهای زیادی را از برادرانی در لیبی داشته که وضعیت رقت بار مردم را شرح می دادند، هواپیماها و بالگردهای ارتش لیبی به مردم بی دفاع حمله می کنند و آنها را قتل عام می کنند، اما دنیا نشسته و این فجایع را تماشا می کند. حتی تحریمهایی هم که اعمال کرده اند تاثیری ندارد و حداقل کاری است که می توان کرد.

وی در بیان علت بی تفاوتی غرب در مورد کشتارهای لیبی گفت: سیاست غرب در کشورهای مسلمان تنها بخاطر حفظ منافع شخصی خودشان است و کاری به مردم و منافع آنها ندارند. آنها در وهله اول می خواهند که نفت ارزان خود را تامین کرده و در درجه بعدی امنیت اسرائیل را تامین کنند و هر کشوری که به این مسائل توجه کند می شود کشور دوست. اما مردم دیگر بیدار شده اند و عزت و آزادی خود را طلب می کنند.

پیگیری محاکمه دیکتاتور لیبی در مجامع بین المللی

اگر به کسانی مانند قذافی درس داده نشود نمی توان از اقدامات دیکتاتورها و کشتارهای مردم دیگر کشورها جلوگیری کرد. شجره در ادامه بر لزوم محاکمه قذافی بدلیل جنایات بیشمارش در لیبی تاکید و اضافه کرد: این موضوعی است که ما بدنبال آن هستیم و قطعا پیگیری می کنیم، کسانی مانند قذافی باید محاکمه شده و به سزای جنایات خودشان برسند چون افرادی مانند وی در کشورهای منطقه کم نیستند و همگی باید روزی در برابر دادگاه برای اقدامات خودشان جوابگو باشند. به همین دلیل اگر به کسانی مانند قذافی درس داده نشود نمی توان از اقدامات دیگر دیکتاتورها و کشتارهای مردم دیگر کشورها جلوگیری کرد. شجره در ادامه بر لزوم محاکمه قذافی بدلیل جنایات بیشمارش در لیبی تاکید و اضافه کرد: این موضوعی است که ما بدنبال آن هستیم و قطعا پیگیری می کنیم، کسانی مانند قذافی باید محاکمه شده و به سزای جنایات خودشان برسند چون افرادی مانند وی در کشورهای منطقه کم نیستند و همگی باید روزی در برابر دادگاه برای اقدامات خودشان جوابگو باشند. به همین دلیل اگر به کسانی مانند قذافی درس داده نشود نمی توان از اقدامات دیگر دیکتاتورها و کشتارهای مردم دیگر کشورها جلوگیری کرد.

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن از جمله فعالیتهای این نهاد را پیگیری رسیدگی به جنایات قذافی در سازمانهای بین المللی دانسته و افزود: در حال حاضر ما پیگیر موارد قانونی برای به دادگاه کشاندن قذافی و نزدیکانش هستیم، از طرف دیگر بدنبال ضبط اموال و دارایی آنها در تمام کشورها هستیم چرا که اینها متعلق به مردم لیبی است و باید به آنها بازگردانده شود. کار دیگری که ما می کنیم ایجاد ارتباط بین سازمانها و مقامات بین المللی با مردم کشورهایی مانند لیبی هستیم، هر چند در این مورد ما با مشکلات فراوانی مواجه هستیم اما تلاشمان را به کار می گیریم تا به آنها کمک کنیم.