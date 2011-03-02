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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

امر به معروف باید در عرصه اجتماع ظهور پیدا کند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه همدان گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید در عرصه اجتماع ظهور پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله سید مصطفی موسوی اصفهانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست معاونت فرهنگی ستاد احیا استان همدان افزود: حضرت سیدالشهداء حسین بن علی(ع) امر به معروف را وارد اجتماع کرد و زمامداران و متولیان امر، باید این فریضه را در جامعه اسلامی جاری و ساری سازند.

مدیر حوزه علمیه همدان گفت: آیات، روایات، احادیث و اخبار زیادی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلامی وجود دارد و عمل به این فریضه الهی در جامعه ضروری است.

آیت‌الله موسوی اصفهانی اظهار داشت: معنای انتقاد و نقد بر دولت تضعیف دولت نیست بلکه قوه مجریه مسئول رسیدگی و ساماندهی امور جامعه است.

وی با بیان اینکه همواره حوزه علمیه به تأسی از مقام معظم رهبری حمایت و پشتیبانی خود را از دولت داشته است، گفت: جلوگیری از ترویج مظاهر منکر به شکل های گوناگون و تقویت امور خیر و معروفات از مسئولیت های خطیر دولتمردان است.

آیت الله موسوی با تاکید بر اینکه این مطالبه، مطالبه به‌حق مردم از منتخبان خود در دولت و مجلس است، گفت: انجام امور در احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر نباید به سمت و سویی جهت پیدا کند که فقط از آن تصویر تلویزیون و یا درج اخبار در مطبوعات و خبرگزاری‌ها باقی بماند.

وی گفت: در صحنه عمل باید مردم احساس کنند امر به معروف و نهی از منکر مانند نماز و سایر واجبات در زندگی آنها ظاهر شده است و لازمه این کار تقویت و بارور کردن باورهای دینی است.

معاون فرهنگی ستاد احیا استان همدان نیز در این نشست از برگزاری همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در تأمین امنیت پایدار و ایجاد سلامت روانی جامعه در نوزدهم اسفند در همدان خبر داد و گفت: تاکنون 83 مقاله به دبیرخانه همایش مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهلت آثار به حدود 100 مقاله برسد.

جواد بیات گفت: این همایش با حضور دکتر بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و قرائت مقالات برگزیده برگزار و آثار برتر در قالب دو جلد کتاب چاپ و به بازار کتاب عرضه خواهد شد.

کد مطلب 1265327

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