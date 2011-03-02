تعهدات دولت در زمینه سد سازی در لرستان 35 برابر افزایش یافت

محمد رضا ملکشاهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به رایزنیهای انجام شده اعتبارات سد سازی در استان لرستان در بودجه سال آینده از جهش خوبی برخوردار خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش از این تعهد سد سازی در استان لرستان تنها 21 میلیون مترمکعب بوده است، افزود: این در حالیست که تعهدات در این زمینه با رشد 35 برابری به 730 میلیون مترمکعب رسیده است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین از درج پروژه راه آهن لرستان در پیوست بودجه خبر داد و بیان داشت: بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان در دو سال اخیر این پروژه زمینه عملیاتی شدن پیدا کرد.

وی همچنین از تصویب احداث قطعه دوم آزاد راه خرم آباد - اراک خبر داد و گفت: این پروژه به عنوان یک پروژه بزرگ نقش مهمی در توسعه راههای استان خواهد داشت.

ملکشاهی راد همچنین به طرح برخی پیشنهادات برای سفر سوم دولت اشاره کرد و گفت: در این سفر احداث کارخانه 500 هزار تنی نورد فولاد به تصویب خواهد رسید.