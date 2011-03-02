نشست "تدوین رژیم حقوقی دریای خزر" در کشور آذربایجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد مهدی آخوندزاده عصرسه شنبه در حاشیه بازدید از منطقه آزاد بندرانزلی افزود: در نشست تدوین رژیم حقوقی دریای خزراز حق طبیعی ایران دفاع خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در بخش جنوبی دریای خزر 20 میلیارد متر مکعب ذخایر نفتی وجود دارد، اظهارداشت: به یقین در نشست آتی تدوین رژیم حقوقی این دریا از منافع ملی کشورمان دفاع می کنیم.



نماینده ویژه رئیس جمهور در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر گفت: اراده سیاسی مردمان این منطقه که بیش از هفت میلیون نفرهستند این است که باید ظرفیت های این دریا بیش از گذشته شناسایی و استفاده شود.



وی با بیان اینکه هم اکنون سطح روابط میان کشورهای حاشیه دریای خزر براساس قرار دادهای 1921 و 1940 است، اظهار امیدواری کرد: مسیر مذاکرات در اجلاس آینده به گونه ای پیش رود که همکاری های اقتصادی میان پنج کشور حاشیه ای این دریا افزایش یابد.



آخوندزاده همچنین وضعیت اجرای پروژه های منطقه آزاد و بندرانزلی را چشمگیر توصیف کرد و افزود: پیش بینی می شود با بهره برداری از این طرح های عظیم ملی وضعیت اقتصادی منطقه رونق پیدا کند.