در جامعه قانون مدار محور عدالت است/ دادستان معرف دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور به نقش ویژه و ممتاز دادستان اشاره کرد و گفت: دادستان معرف و تابلوی دستگاه قضایی است.

وی تاکید کرد: در احساس امنیت نقش دادستانها بی‌بدیل است چرا که کمتر شخصیتی است که مانند دادستانها ایجاد کننده آرامش روانی در جامعه باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هنگامی که دادستان احقاق حق کند، عدالت را ایجاد می‌کند و این با اجرای صحیح قانون صورت می‌گیرد.

وی به نقش دادستان در تشخیص درست موضوع اشاره کرد و افزود: مشکل اساسی این است که برخی از افراد توهم حق دارند و گاهی ادعای حق می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نقش دادسرا و دادستان برای تثبیت و اثربخشی قدرت نرم انقلاب اسلامی بسیار تعیین کننده است. حوزه انقلاب اسلامی بسیار گسترده شده و دولتهای غربی نمی‌توانند در مرزهای ما مبارزه کنند و باید به دنبال نقشه‌ دیگری باشند.

وی با بیان اینکه اصرار بر قانون را بر هیچ چیز عوض نکنیم، افزود: رابطه متقابل بین نظارت و عدالت وجود دارد و در جامعه قانون مدار، محور عدالت است و هر چیزی حتی امنیت، اقتصاد و فرهنگ را باید با عدالت بدانیم.

پورمحمدی با اشاره به اینکه عدالت بدون نظارت محقق نخواهد شد و این دو رابطه جدی دارند، گفت: بعد از رسیدن به حق و عدالت حکم صادر می‌شود که به این امر باید نظارت کرد تا عدالت محقق شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر دستگاه احقاق حق وظیفه خود را بخواهد خوب انجام دهد باید سلامت اداری و مالی را ایجاد کند. در حال حاضر ما با پرونده‌های فساد مالی مواجه ایم که این افراد روابط خوبی با مسئولان داشته و قدرت روابط عمومی آنها بالا بوده و حتی از وکیل و مشاوره خوب استفاده می‌کنند که این امر موجب پیچیدگی در وظیفه ما شده است.

وی با بیان اینکه گاهی افراد ما را به عنوان شاکی تلقی می‌کنند، گفت: نباید بازرس را شاکی تلقی کرد چرا که ما مدعی‌العموم در بخش خاص هستیم.