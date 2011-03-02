حمایت از موسیقی نواحی از اهداف خانه موسیقی است

حمیدرضا نوربخش ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف برگزار شدن کنسرت گروه موسیقی "حاوا" به خبرنگار مهر گفت : حفظ هنر موسیقی نواحی و حضور اساتیدی که در این عرصه فعال هستند بر روی صحنه از اهدافی بوده که خانه موسیقی به اشکال مختلف آنها را مطرح و حمایت کرده است و برگزاری این کنسرت که فعالیتی مشترک از بنیاد رودکی و خانه موسیقی هم در همین راستا ترتیب داده شده است.

وی در ادامه افزود : موسیقی نواحی از جمله هنرهایی است که در دنیا جایگاه ویژه ای دارد و جا دارد این گنجینه بزرگ فرهنگ موسیقایی را درسطح وسیع مطرح کنیم و توجه به این موضوع نیز به کرات مطرح شده است در همین راستا خانه موسیقی آمادگی دارد امکانات و ارتباطات لازم برای برگزاری کنسرت در اختیار گروه های موسیقی نواحی به ویژه جوانان قرار دهد.

مدیرعامل خانه موسیقی در پایان صحبت های خود به روند فعالیت های این نهاد صنفی و مدنی اشاره کرد و گفت : مجموع فعالیت های خانه موسیقی مانند گذشته در جریان است، اما یکی از برنامه هایی که در روند فعالیت های خانه موسیقی پیش بینی شده است برگزاری جشن خانه موسیقی در قالب یک جشنواره فرهنگی و دعوت از گروه ها و افراد صاحب نام در این عرصه است؛ دردوره پیش هم تجربه برگزاری کنسرت های متعدد در جشن خانه موسیقی را داشته ایم و سعی داریم نگاه جدی و حرفه ای تری به برگزاری جشنواره ای فرهنگی داشته باشیم .

لازم به ذکر است کنسرت گروه "حاوا" به سرپرستی پروین بهمنی و خوانندگی ابراهیم کهندل پور، فردا 12 اسفند، ساعت 20 در تالار وحدت برگزار می شود در این اجرا قطعاتی از موسیقی قشقایی مانند یورغاهلی، تکنوازی سه تار، سلام، آواز بیستون، عاشق گلدی، آواز گرایلی، سفر دوشدو گرجستانا، تکنوازی نقاره، نم چه نم چه،آواز وطن گل بله، بوز داغ، بازرگان، آواز معصوم، ایلچی بیلر، اوچ درنالار، لای لای آفتاب، هانیه هلی، عروسی صنم و مارالا باخ به روی صحنه می رود .