98 درصد زرشک کشور در خراسان جنوبی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه کنسانتره و فرآوری زرشک کشور در شهرستان قاین، با بیان اینکه 11 هکتار سطح زیر کشت محصول زرشک در این استان وجود دارد، اظهار داشت: خراسان جنوبی با تولید سالانه 11 هزار تن زرشک مقام اول را در کشور به خود اختصاص داده است .

وی ارزش اقتصادی محصول زرشک در استان را بالغ بر 450 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: این میزان، رقم قابل توجهی بوده و تقریبا کمتر از 50 درصد بودجه تملک دارایی استان است .

رشید تعداد محصولات استراتژیک خراسان جنوبی را سه محصول برشمرد و افزود: محصول زرشک به عنوان یکی از محصولات مهم واستراتژیک استان که می تواند نقش مهمی در توسعه متوازن استان داشته باشد، مورد توجه قرار دارد .

به گفته وی حدود 50 هزار خانوار از جمعیت استان در زمینه تولید زرشک اعم از کاشت داشت و برداشت مشارکت دارند، که این رقم به نسبت جمعیت استان رقم قابل توجهی است .

رشید با اشاره به اینکه تولید زرشک از جهت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی نقش مهمی در استان و کشور دارد، افزود: در این راستا باید با برنامه های دولت مشارکت مردم و کشاورزان و نیز همکاری سرمایه گذاران در آینده ای نزدیک در زمینه صنایع تبدیلی و فراوری این محصول باید تحولی اساسی انجام شود .

وی به خواص دارویی زرشک اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این محصول مهم منطبق بر شرایط اقلیمی منطقه از جمله کمبود نزولات آسمانی، تغییرات شدید دمای، کم آبی و... مقاوم است، باید نسبت به توسعه کشت آن بیش از پیش برنامه ریزی شود .

رشید با بیان اینکه در زمینه استفاده از زرشک چه از حیث دارویی و چه در بخش تحقیقات و پژوهش هنوز در مراحل اولیه قرار داریم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه کارگاه و کارخانه در استان در زمینه فرآوری وبسته بندی زرشک فعالیت می کنند .

وی خاطر نشان کرد: این تعداد کارخانه با توجه به حجم بالای تولید این محصول در استان کم بوده، که در این راستا احداث 10 کارخانه جدید در دست اقدام است .

رشید در ادامه محصول زعفران را از مهمترین محصولات استراتژیک استان دانست و عنوان کرد: بالغ بر 28 درصد سطح زیر کشت زعفران در خراسان جنوبی وجود دارد .

وی ادامه داد: در این راستا از لحاظ کیفیت زعفران خراسان جنوبی مقام نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.