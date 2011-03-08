ترکیه با کشتی گیران دوم و سوم خود در جام یادگار امام ایران شرکت کرد

شعبان دونات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهار سال است که همراه با تیم ترکیه به ایران سفر کرده و در جام یادگار امام شرکت می کنیم. کشتی گیران اصلی ما در جام مجارستان شرکت می کنند تا در نهایت تیم ما برای قهرمانی اروپا در صربستان که انتخابی جهانی استانبول است، انتخاب شود.

دونات تصریح کرد: ما با کشتی گیران دوم و سوم خود به قم آمده ایم هدف از حضور در این جام این است که کشتی گیران ما با سرشاخ شدن با کشتی گیران ایرانی سطح توانایی های فنی خود را افزایش دهند و برای حضور در میادین بزرگ آمده شوند و امیدوارم از سال بعد شاهد حضور تمامی کشتی گیران مدعی ایرانی در این جام باشیم تا بیشتر به اهداف خود نزدیک شویم.

وی تصریح کرد: ایران دو سال پیاپی قهرمان جام جهانی شده است و کشتی فرنگی ایران در سالهای اخیر رشد بسیار خوبی داشته است و همین جام یادگار نشان داد شما استعدادهای خوب و بی نظیری دارید.

دونات درپایان خاطرنشان کرد: ما در ترکیه به قهرمان المپیک 2 میلیارد تومان به پول ایران جایزه می دهیم و اگر کشتی گیری مانند سوریان با پنج مدال طلای جهان در کشور ما وجود داشت ماهیانه حقوق چند صد هزار دلاری دریافت می کرد. ما در ترکیه آینده ورزشکاران را تامین می کنیم و مدال آوران جهانی و المپیک تا پایان عمر حقوق بسیار عالی می گیرند و پس از آن این حقوق به خانواده آنها تعلق می گیرد.

رقابتهای کشتی فرنگی جام یادگار امام روزهای 14 و 15 اسفندماه با حضور هشت تیم داخلی و خارجی در قم برگزار شد که تیم ترکیه پس از ایران و قرقیزستان سوم شد.