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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

نیروی انتظامی ایلام آماده خدمت به مردم در ایام تعطیلات نوروز است

نیروی انتظامی ایلام آماده خدمت به مردم در ایام تعطیلات نوروز است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به تشدید فعالیتهای پلیسی در روزهای پایانی سال جاری گفت: نیروی انتظامی برای ارائه خدمت به مردم در ایام تعطیلات نوروز آماده است.

عباس حیدر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به تشدید فعالیت های پلیسی در روزهای پایانی سال جاری گفت: نیروی انتظامی برای ارائه خدمت به مردم در ایام تعطیلات نوروز آماده است.

وی ازآمادگی نیروی انتظامی درتعطیلات نوروز 90 خبر داد.

عباس زاده افزود: با فعال نمودن بیش از55 ایستگاه انتظامی سعی داریم امنیتی قابل قبول را برای مردم دراین ایام فراهم بیاوریم.

فرمانده انتظامی استان ایلام اظهارداشت: همانند سالهای گذشته نیروی انتظامی استان با بکارگیری تمام امکانات و تجهیزات و با تقویت مراکزانتظامی ،حضور پررنگ و موثری در تمام نقاط شهری و روستایی و محورهای مواصلاتی استان خواهد داشت.

وی حفظ امنیت و آرامش خانواده ها و مسافران نوروزی را اولویت اول پلیس در طرح نوروزی نیروی انتظامی خواند و خاطر نشان کرد: مردم با مشارکت خود می توانند دراین زمینه ماراهمراهی کنند.


کد مطلب 1265337

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