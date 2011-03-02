توزیع کارت هوشمند اعتیاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار حمیدرضا حسین آبادی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش تخصصی مبارزه با مواد مخدر در بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به نگاه درمانی پلیس به معتادان، عنوان کرد: یکی از هدف گذاریهای جدی پلیس تحت پوشش درمان قرار گرفتن همه معتادان کشور است.

وی افزود: در همین راستا و در سال آینده بسیاری از معتادان کشور تحت پوشش شربت تریاک قرار می گیرند تا درمان شوند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به ایجاد کارت هوشمند اعتیاد، اظهار داشت: کارت هوشمند توسط ناجا طراحی شده و همانند کارت هوشمند سوخت است و از این طریق می توان به آمار دقیق تعداد معتادین در کشور، میزان نوع مواد مصرفی و تعداد معتادین تحت پوشش درمان دست یافت.

معتادان بدون داشتن کارت هوشمند اعتیاد دستگیر می شوند

سردار حسین آبادی ادامه داد: از ابتدای سال آینده کارت هوشمند اعتیاد در سراسر کشور توزیع می شود و طبق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر معتدانی که دارای کارت هوشمند اعتیاد نباشند دستگیر شده و به اردوگاههای نگهداری معتادان منتقل می شوند.

وی اضافه کرد: با داشتن این کارت معتادان می توانند از تمامی مراکز درمانی مخصوص ترک اعتیاد سراسر کشور استفاده کنند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا به کاهش 29 درصدی کشف مواد مخدر در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی کشور در حال حاضر مواد مخدر صنعتی است و میزان کشف مواد مخدر صنعتی در سال جاری 50 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

کشف 25 لابراتوار تولید شیشه در کشور در دو ماه اخیر

سردار حسین آبادی با اشاره به کشف هزار و 370 کیلوگرم شیشه در سال جاری در کشور گفت: خوشبختانه قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که از اول بهمن ماه اجرایی شده مجازاتهای شدیدی را برای تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: پس از آغاز اجرای این قانون تا کنون بیش از 25 لابراتوار تولید شیشه در کشور کشف و منهدم شده است و همچنین از ابتدای امسال 141 مرکز تولید شیشه و مواد مخدر صنعتی در کشور کشف شده است.